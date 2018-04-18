مدينة دوما الناهضة... خزان بشري واعد يتطلع للمساهمة بإعادة البناء والإعمار

وفي تقرير نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، جاء فيه… نهضت مدينة دوما من تحت الرماد معلنة بدء حياة حرة كريمة تحت راية الوطن… خلعت عن كاهلها سبع سنين عانت فيها ويلات الإرهاب والقهر والحرمان والأسر التي مارسها تنظيم "جيش الإسلام" والمجموعات المنضوية تحت رايته.
وعبر الشاب عبد الحميد فواز عن شوقه لرجوع حركة البيع والشراء والناس للعمل، مبينا لـ"سانا" أنه خلال السنوات القليلة السابقة كانت الأحوال المعيشية في دوما سيئة نتيجة حصارهم واستغلالهم من قبل الإرهابيين، ما أثر سلبا في حركة البيع والشراء لافتا إلى أنه اضطر لإقامة عدة شراكات مع آخرين حتى يضمن عدم توقف عمله في مجال المكياج وأدواته.
بدوره، الحلاق رضوان طه، الذي استقبل "سانا" في صالونه بأدواته البسيطة التي لم يستطع تجديدها أو استبدالها بأحدث منها نتيجة تسلط "جيش الإسلام" على جميع مفاصل الحياة العامة، أشار إلى أن أهل الغوطة أصحاب إرادة وشبابها انطلقوا للعمل منذ اليوم الأول لإعلانها محررة معبرا عن أمله الكبير في إعادة دوما أفضل مما كانت عليه بتعاون أبنائها والمؤسسات العامة لإعادة البنى التحتية وتأهيلها.
وكان مسلحو "جيش الإسلام" في مدينة دوما قد انصاعوا إلى اتفاق يقضي بإخراجهم إلى مدينة جرابلس بريف حلب بعد أن تلقوا ضربات قاسية وخسائر كبيرة في العملية العسكرية الدقيقة التي نفذها الجيش العربي السوري على مواقعهم ومقرات قياداتهم مطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري وعلى إثرها دخلت وحدات من قوى الأمن الداخلي إلى المدينة لتعزيز الأمن والاستقرار تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليها بعد رحيل المسلحين منها.
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