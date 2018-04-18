نعيمة قوران... قصة سجينة تم تهديدها بالاغتصاب والقتل عقب دعوتها لوحدة بلدها العربي

ووفقا لما نشرته صحيفة "الغارديان"، صدر الحكم بسجن صاحبة الـ27 عاما، بتهمة القيام بأنشطة مناهضة للدولة.

وأكد المحققون أنها بما نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقف ضد مطالبة الدولة الراغبة في الاستقلال.

وكانت نعيمة في وقت سابق، قد أعلنت عن تلقيها تهديدات بالقتل، حيث قالت: "لقد هددوني بالسجن، وقالوا إنهم سيمزقونني إربا. لن تتغير آرائي، أنا مؤمنة بوحدة الصومال".

وأشار محامي نعيمة إلى تعرض موكلته للتهديد بالاغتصاب داخل مقر احتجازها، ثم سيقومون بقتلها وإخفاء جثتها في مكان غير معلوم، قبل أن يتم وضع مسدس على جبهتها وتهديدها بالقتل إذا لم تكشف عن كلمات المرور لهاتفها المحمول وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعمت الصحيفة نقلا عن والد الفتاة، أنه تم حرمانها من الزيارات الأسرية، كما لم يتم السماح لها برؤية الطبيب، بعد أن تم ضربها في مقر الاحتجاز.

وعلى الرغم من عدم إصدار سلطات أرض الصومال أي بيانات رسمي عن الواقعة، أدانت البعثة الأمريكية في الصومال اعتقال نعيمة قوران ودعت المسؤولين لضرورة حماية حرية التعبير.