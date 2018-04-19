مجلس النواب الليبي يصدر بيانا بشأن محاولة اغتيال الناظوري

صرح فتحي عبد الكريم المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان، بأن المستشار عقيله صالح عيسى، يدين ويستنكر التفجير الإرهابي الغادر الذي تعرض له موكب سيادة رئيس الاركان العامة الفريق عبد الرزق الناظوري.

© Sputnik . Vladimir Astapkovitch رئيس مجلس النواب الليبي يتابع أخر المستجدات العسكرية مع المشير خليفة حفتر

وأشار بيان لمجلس النواب الليبي، حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه أن المجلس:

نحمد الله على سلامته ومن معه في الموكب من ضباط وضباط صف وجنود ومن تعرض للتفجير الإرهابي من المدنيين كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى من العسكريين والمدنيين كما ندعو الجيش الوطني والأجهزة الأمنيه والاستخبارات والمباحث العامة والبحث الجنائي وكل الأجهزة المختصة أن تقبض على الجناة الذين دبروا هذا العمل الإرهابي الإجرامي وتقديمهم للقضاء لنيل عقوبتهم الرادعة وفق القوانين والتشريعات النافذة بالخصوص ومواجهة قوى البغي والإرهاب والإجرام أينما كانوا وردعهم وتحقيق دولة الأمن والأمان والاستقرار والمؤسسات والقانون.

ووجه البيان التحية لكل "الجنود الليبيين البواسل في كل المواقع والمحاور، وأن تهتم كل الوزارات بما يخص الجرحى وللذين فقدوا أعضائهم من أجل تحرير بلادهم من الإرهاب لتنعم ليبيا بالحرية".

يذكر أن الجيش الليبي كان قد أعلن نجاة رئيس أركانه الفريق عبد الرازق الناظوري من محاولة اغتيال، إثر استهداف موكبه بسيارة مفخخة شرقي بنغازي.