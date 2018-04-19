فيديو يفجر فضيحة أخلاقية تهز دولة عربية

أثار انتشار مقطع فيديو تم تصويره خلسة داخل حمام شعبي خاص بالنساء في المغرب، غضب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما نقله موقع "اليوم 24"، قامت إحدى السيدات داخل حمام شعبي بتصوير سيدتين دون علمهما، بعد أن أدعت قيامها بمكالمة هاتفية.

واستنكر المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصوير النساء خلسة بتلك الطريقة، كما انتشرت مطالب بضرورة منع الهواتف داخل الأماكن التي تشهد تجمعات للسيدات، حتى لا يتم انتهاك خصوصيتهن.

وسبق أن قامت السلطات في المغرب بالقبض على سائحات ومغربيات، متلبسات بمحاولة التصوير داخل حمامات النساء، إلا أنها المرة الأولى التي يتم فيها تسريب مقطع بهذا الشكل.

وانتشرت مطالبات بضرورة تدخل السلطات وتوقيف السيدة التي قامت بتصوير المقطع، والعمل على رد اعتبار السيدات التي ظهرت في المقطع.