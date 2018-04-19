صحيفة: الحكومة السورية تمنح "داعش" مهلة 48 ساعة للخروج من دمشق

منحت الحكومة السورية مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي مهلة 48 ساعة للخروج من إحدى المناطق الواقعة في جنوب العاصمة دمشق.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الوطن" السورية، في حال رفض المغادرة سيقوم الجيش السوري بشن عملية عسكرية وإنهاء وجود التنظيم في المنطقة واستعادة السيطرة عليها.

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وزعمت الصحيفة أن المنطقة التي يسيطر عليها التنظيم تقع حول مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ومنطقة الحجر الأسود إلى الجنوب من دمشق ، وهي أصغر من الغوطة الشرقية.

ونقلت الصحيفة قول قائد في تحالف عسكري إقليمي يدعم الحكومة السورية، إن الجيش السوري بدأ قصف المنطقة منذ يوم الثلاثاء استعدادا لهجوم.

ويقع مخيم اليرموك على بعد ثمانية كيلومترات من وسط دمشق وكان يعيش فيه أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا قبل اندلاع الحرب عام 2011.

وكانت الحكومة السورية قد انتزعت مساحات كبيرة من الأراضي من قبضة مقاتلي المعارضة، عقب سنوات من الحصار والعمليات العسكرية.