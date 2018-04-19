أول تعليق فرنسي رسمي على حالة حفتر الصحية

تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عن الحالة الصحية للقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر.

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori بعد أنباء تكليفه بديلا عن حفتر...أول تصريح للناظوري عقب محاولة اغتياله

وقال لودريان خلال حديثه إلى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، في اجتماع مغلق، إن حالة المشير حفتر تحسنت، وفقا لما نقلته " إذاعة فرنسا الدولية ".

وأشار في تصريحاته التي جاءت ردا على استفسار برلماني فرنسي، إلى أن حفتر يتعالج في أحد المستشفيات العسكرية في العاصمة باريس.

يذكر أن صحيفة "لوموند" الفرنسية ذكرت إن المشير خليفة حفتر، يعالج في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية، باريس.

وأضافت الصحيفة أن حفتر دخل أحد مستشفيات باريس، قادما من الأردن بعدما قرر الأطباء ذلك، بحسب عدة مصادر تحدثت إلى الصحيفة، ولم تكشف عنهم، مشيرة إلى أن حفتر، أصيب بـ"سكتة دماغية" أوجبت نقله سريعا من العاصمة الأردنية عمان إلى باريس.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن وجود المشير حفتر في ليبيا "لا يزال حتى الآن أمرا سريا وحساسا لأن صحته تمثل قضية سياسية وعسكرية في ليبيا".

وخبر "الـ"لوموند" نشرته عدد من وسائل الإعلام الفرنسية، وكذلك فضائيات ومواقع إخبارية معارضة للمشير خليفة حفتر، غير أن المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري، أصدر بيانا، اليوم الأربعاء، نشرته وكالة الأنباء الليبية، ونفى فيه تلك الأخبار.