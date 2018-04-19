السعودية تعلن مقتل قياديين في تنظيم القاعدة

أعلنت السعودية مقتل قياديين في تنظيم القاعدة الإرهابي باليمن، اليوم الخميس 18 أبريل/ نيسان.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER تنظيم القاعدة ينسف مقرا أمنيا في اليمن

ولقى القياديان مصرعهما إثر مداهمة أمنية قامت بها قوات الحزام الأمني في محافظة أبين اليمنية، حسب وكالة الأنباء السعودية

وأوضحت مصادر أمنية أن القياديين قتلا في أحد معاقل تنظيم القاعدة باليمن.

وقالت المصادر إن اشتباكا وقع مع عناصر تنظيم القاعدة في منطقة البطان بمديرية الوضيع في أبين.

وينشط تنظيم القاعدة في عدد من محافظات جنوب وشرق اليمن مثل أبين وشبوة والبيضاء.