أزمة السفراء...وزير الخارجية السوداني يدق ناقوس الخطر ويستنجد بالبرلمان

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH للمرة الأولى...السودان يكشف رسميا السبب الحقيقي لاستدعاء السفير من مصر

وأوضح أن الاستحقاقات المالية لهذه البعثات تقارب 30 مليون دولار شاملة إيجار المقرات.

وتابع: "على الرغم من أن وزارة المالية دفعت كل ما عليها إلا أن الأمر بيد بنك السودان".

وقال غندور: "الرئيس خاطب وتحدث مع محافظ بنك السودان عدة مرات وكذلك فعل النائب الأول، ويتابع وزير رئاسة الجمهورية بصورة يومية، لكن يبدو أن هناك من يشعر بأن مرتبات الدبلوماسيين والعاملين وايجارات البعثات ليست ذات أولوية".

وكشف الوزير عن تقدم عدد من الدبلوماسيين بطلب للعودة إلى السودان بسبب أوضاعهم.

وقال: "لولا أن الأمر بلغ مبلغا خطيرا لما تحدثت فيه في العلن، واليوم أدق ناقوس الخطر، وأقول إن عددا من الدبلوماسيين طلب الرجوع بسبب الظروف التي يعيشونها وتعيشها أسرهم".