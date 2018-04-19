طائرات عراقية تقصف مواقع "داعش" في سوريا

نفذت القوات الجوية العراقية ضربات ضد مواقع في سوريا تقول إنها تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، قرب الحدود العراقية.

© Sputnik . Rex Features فرق خاصة عراقية تصل إلى قضاء حدودي بين العراق وسوريا

بغداد — سبوتنيك . وقال بيان، صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي ، اليوم الخميس: "بناء على أوامر القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي فقد نفذت قواتنا الجوية البطلة اليوم الخميس ضربات جوية مميتة ضد مواقع عصابات داعش الإرهابية في سوريا من جهة حدود العراق".

وأضاف أن "تنفيذ ضربات ضد عصابات داعش في الأراضي السورية هو لوجود خطر من هذه العصابات على الأراضي العراقية، ويدل على زيادة قدرات قواتنا المسلحة الباسلة في ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه".