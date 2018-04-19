الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

ووفقا لما نشرته صحيفة "سبق"، يلزم الأمر الجهات الحكومية التي يندرج تحتها لجان شبه قضائية ويعمل في رئاسة لجانها أو عضويتها محامون، بالعمل على إعادة تشكيل اللجان بما يتفق مع الأمر، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر.
وعلق المستشار والمحكم القضائي يحيى الشهراني على الأمر الملكي، لصحيفة "سبق"، قائلا: "يهدف لضمان الحيادية والاستقلالية وعدم التأثير عليها وترسيخ مهنية أعضائها. طالبت بذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات وأرسلت خطابات عدة إلى مسؤولي بعض الأجهزة الحكومية التي يندرج تحت إدارتها لجان شبه قضائية".
وشدد الشهراني على أنه بموجب الأمر الملكي، يتعين على جميع الجهات الحكومية في المملكة تعديل أوضاع لجانها القضائية، والتي تضم في عضويتها أو رئاستها محامين، بما فيه اللجان الرياضية ومركز التحكيم الرياضي وغيرها.
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