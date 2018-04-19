بالفيديو والصور... "داعش" جنوبي دمشق يفضل الترحيل إلى جوار الجيش الأمريكي شرقا

يرجح ألا يطرأ أي تغيير على موعد العملية العسكرية المزمع إطلاقها لتحرير مناطق جنوب دمشق من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

© AFP 2018 / Stringer تحالف فصائل قوى المقاومة الفلسطينية...نتعاون مع سوريا لإجبار المسلحين على الانسحاب من مخيم اليرموك

وقالت مصادر أمنية لـ " سبوتنيك " إن المهلة التي تم منحها للتنظيم لإعلان القبول بترحيل مقاتليه من المنطقة تنتهي غدا الجمعة، فيما لم يزل "أمراؤه" على رفضهم بمغادرة جنوب دمشق إلى الوجهة التي تم تحديدها لهم في حوض اليرموك عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، أقصى جنوب غربي سوريا.

وألمحت مصادر مواكبة لعملية التفاوض إلى رغبة التنظيم بالانسحاب من مناطق سيطرته في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وفي بلدة الحجر الأسود وأجزاء من أحياء التضامن والقدم والعسالي، باتجاه مناطق شرق سوريا، بما فيها مناطق نفوذ طيران التحالف الأمريكي والميلشيات التابعة له شرق نهر الفرات.

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وبينت المصادر لـ "سبوتنيك" أن فريقا تقنيا روسيا عقد اجتماعا ليليا مع فصائل مسلحة أخرى أكبرها تنظيم "جيش أبابيل حوران" للوقوف ميدانيا على نقاط انتشار مقاتليها في بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم المتاخمة لمناطق سيطرة "داعش"، منعا لاستهدافها عن طريق الخطأ.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الذي انتهى في ساعة متأخرة من مساء أمس، تم خلاله التوصل إلى خرائط محددة تسهل الاستهداف الدقيق لنقاط انتشار "داعش"، وسط أحاديث عن استعداد مبدئي لدى رافضي التسوية من الفصائل الأخرى بالخروج إلى جنوب سوريا حال اجتثاث التنظيم من جنوب دمشق.