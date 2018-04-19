الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية لتطهير جنوب دمشق من مسلحي "داعش"

© Sputnik . HASSAN HASHEM بالفيديو والصور... "داعش" جنوبي دمشق يفضل الترحيل إلى جوار الجيش الأمريكي شرقا

وفي هذه الأثناء بدأ سلاح الجو السوري سلسلة غارات تستهدف مواقع ودفاعات "داعش" و" جبهة النصرة " في منطقة الحجر الأسود والعسالي جنوب دمشق. بحسب ما نقله مراسل " سبوتنيك ".

وأفاد المراسل ببدء القصف التمهيدي المركز على دفاعات التنظيم الإرهابي منذ قليل مع صليات صاروخية تستهدف خطوط إمداده في مناطق الحجر الأسود والقدم والعسالي ومخيم اليرموك.

كما أفاد مصدر ميداني بتوقع بدء وحدات المشاة في الجيش السوري التقدم في عمق مناطق سيطرة "داعش" و"النصرة" جنوبي دمشق هذه الليلة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت مصادر أمنية لـ"سبوتنيك" إن المهلة التي تم منحها للتنظيم الإرهابي لإعلان القبول بترحيل مقاتليه من المنطقة "تنتهي غدا الجمعة"، فيما لم يزل "أمراؤه" على رفضهم بمغادرة جنوب دمشق إلى الوجهة التي تم تحديدها لهم في حوض اليرموك عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، أقصى جنوب غربي سوريا.