تقدم قوات الجيش اليمني غرب تعز وهجوم واسع على مواقع استراتيجية

سيطرت قوات الجيش اليمني المدعومة بالتحالف العربي على مناطق في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، إثر معارك مع مسلحي "أنصار الله" (الحوثيين).

صنعاء — سبوتنيك. أفاد مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، "بأن الجيش استعاد مناطق هوب الراعي وتلال درخاف ومنبه والشيكي ومثلث سوق الكدحة في مديرية المعافر غرب تعز، بعد معارك أسفرت خلالها عن سقوط 7 قتلى و11 جريحاً من الجانبين ".

© REUTERS / Fawaz Salman الجيش اليمني يسيطر على عدة مواقع في البيضاء وسط اليمن

إلى ذلك، شنت قوات الجيش هجوماً واسعاً على مواقع الحوثيين في مديرية المخا غرب محافظة تعز.

وأوضح المصدر "أن الهجوم شُن من محيط معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي في مديرية موزع حتى سوق البصل في مفرق المخا"، مضيفاً "أن قتيلين سقطا وأصيب 4 مسلحين من الطرفين".

وفي السياق، قصف طيران التحالف مواقع في مديرية حيفان جنوب تعز.

ووفقاً للمصدر، "استهدف طيران التحالف بـ 3 غارات مواقع للحوثيين في النجدين بمديرية حيفان، ألحقت خسائر في الأرواح والعتاد".