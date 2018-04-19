مصدر عسكري: إحباط هجوم واسع للتحالف في الساحل الغربي باليمن

قال مصدر عسكري، في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من صد هجوم واسع لقوات التحالف كانت تحاول التقدم في جبهة الساحل الغربي.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER إعلام: انطلاق أول تحرك عسكري لقوات طارق صالح في اليمن

وأضاف المصدر، في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم الخميس، أن المدفعية دكت مواقع لجنود التحالف شرق معسكر خالد وخلف البوابة الشرقية، وتم تدمير مدرعتين ومصرع طاقمهما بعد محاولة تسلل قرب بوابة معسكر خالد، كما تم إعطاب مدرعة ثالثة بالقرب من المدرعتين المدمرتين بعبوة ناسفة وإعطاب آلية عند البوابة الشرقية.

وتابع المصدر العسكري، أنه تم إحباط محاولة تسلل جنوب معسكر خالد إلى منطقة سايلة شمال الشبكة، ولاذ جنود التحالف بالفرار، وتم تدمير آلية محملة بالجنود جنوب معسكر خالد ومصرع وجرح طاقمها بعد استهدافها بالمدفعية، كما أنه تم إفشال محاولة للتقدم جنوب شرقي جسر الهاملي، بعد استهدافهم بالمدفعية الثقيلة.

وأشار المصدر، إلى أن عمليات الزحف شمال معسكر خالد، ترافقت مع تغطية نارية مكثقة للطيران المعادي بكل أنواعه.

وشن طيران التحالف 17 غارة شمال معسكر خالد، وغارة للطيران التجسسي، دون أن يحقق أي تقدم ميداني.