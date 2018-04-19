هدنة 4 أيام وسط سوريا برعاية روسية

عقد اجتماع بين القيادة العسكرية السورية في المنطقة الوسطى وممثلين عن الفصائل المسلحة التابعة لتنظيم "القاعدة" (المحظور في روسيا) برعاية مركز المصالحة الروسي على أطراف بلدة الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي.

وتحدث مصدر مطلع لـ" سبوتنيك " أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي لمدة 4 أيام ابتداء من صباح اليوم الخميس 19 نيسان/ أبريل، ويمتد الاتفاق حتى يوم الأحد المقبل.

وأضاف المصدر: من المقرر عقد اجتماع آخر يوم الأحد المقبل لبحث مصير المنطقة وإمكانية التوصل لاتفاق ينهي الأعمال القتالية في هذه المنطقة.

وسيتم خلال فترة وقف إطلاق النار السماح لورش تابعة لمؤسسة المياه بالدخول إلى محطة مياه القنطرة الواقعة جنوب غربي مدينة السلمية بريف حماة الشرقي لإصلاح المحطة وإعادة ضخ المياه لمنطقة السلمية بعد قيام مسلحين تابعين لـ"جبهة النصرة" بقطع المياه عن المنطقة منذ 5 أيام.

وشهد جيب يمتد ما بين ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش السوري والقوى الرديفة من جهة وفصائل مسلحة بينها "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا).