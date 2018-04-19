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01:08 20 أبريل/ نيسان 2018
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    محمد بن سلمان

    مجلة أمريكية تضع ابن سلمان بين هؤلاء

    © REUTERS / Amir Levy
    العالم العربي
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    اندرج ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قائمة مجلة "تايم" الأمريكية، لـ "أكثر 100 شخصية تأثيرا لعام 2018".

    ومن رشحت بن سلمان للانضمام إلى القائمة، الناشطة في حقوق المرأة، منال الشريف، والتي سجنت في عام 2011، بتهمة قيادتها لسيارة في المملكة العربية السعودية، ومؤلفة كتاب "Daring to Drive".

    وعن أسباب اختيارها لابن سلمان، كتبت الشريف للمجلة: "قد يرتبط ولي العهد محمد بن سلمان، خارج حدود المملكة العربية السعودية، بالمواجهة مع إيران وقطر، وخاصة في اليمن.. ولكن بداخل المملكة، هناك تفاؤل ولكن بشكل حذر".

    وتابعت: "رفع وريث العرش القيود المفروضة على النساء، وهو ما يسمح لنا بالعمل في مناصب كانت تقتصر على الرجال فقط، وأن نمارس الرياضة، بالإضافة إلى حضور المناسبات العامة، وفي شهر يونيو/حزيران المقبل، سيسمح لنا أخيرا بقيادة السيارات".

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    © REUTERS /
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    وأردفت: "هناك حديث جاد حول السماح للنساء بأن يشغلن مناصب سياسية لأول مرة، وإلغاء ولاية الذكور عليهن بشكل كلي، واحترم السعوديون تحدي بن سلمان المثير للجدل للفساد، وقمع الشرطة الدينية التي خنقتنا، سواء بالمعنى الحرفي والمجازي".

    واختتمت منال الشريف مقالها الصغير عن ابن سلمان في مجلة "تايم" الأمريكية: " كنت في البداية أشك في خطة رؤية الأمير محمد بن سلمان لعام 2030، والتي تهدف إلى تحديث مملكتنا. لقد ولدت مع معظم السعوديين الذين هم دون سن الـ 30، ولم يعرفوا سوى الحكام المسنين، ولكن أصبح الآن هناك قائد رئيسي هو مرشدنا، وأرغب في رؤية التغييرات التي تؤدي إلى إصلاحات سياسية، ومنها ما يتعلق بالملكية الدستورية وحرية التعبير الكاملة، وإذا كانت ولي العهد السعودي سيفعل ذلك، فإن آمالي بتحسين المملكة العربية السعودية كبيرة للغاية".

    وشملت قائمة مجلة "تايم" لأكثر 100 شخصية مؤثرة لعام 2018، العديد من القادة والشخصيات العامة، منهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وولي عهد بريطانيا، الأمير هاري وخطيبته الأمريكية، ميغان ماركل، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، ورئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي.

    كما شملت القائمة، المطربات العالميات، جينيفر لوبيز، وريهانا، ولاعب التنس روجر فيدرير، والإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، والممثل الأسترالي، هيو جاكمان، الذي جسد البطل الخارق ذو المخالب الحديدية "وولفرين" على شاشة السينما، والممثلة الأسترالية، نيكول كيدمان، والممثلة الإسرائيلية، جال جادوت، والممثلة الهندية، ديبيكا بادوكون، التي أثارت جدلا بأحدث أفلامها السينمائية، ومقدم حفل الأوسكار لعامي 2017 و2018، جيمي كيمل

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    الكلمات الدلالية:
    أكثر الشخصيات تأثيرا, قائمة, مجلة تايم, محمد بن سلمان, منال الشريف, السعودية
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