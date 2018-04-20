وزيرا الطاقة الروسي والسعودي يجريان لقاء في جدة

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، أمس الخميس 19 أبريل/نيسان، أن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، يجري لقاء ثنائيًا مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح في جدة.

The Press Office of the President of the Russian Federation نوفاك يستبعد أن تأثر العقوبات الأمريكية على عمل الشركات الروسية

جدة — سبوتنيك . وجاء في تغريدة الوزارة:

في هذه الدقائق، يجري لقاء ثنائي للوزير نوفاك مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خليل الفالح.

ويعقد الاجتماع القادم للجنة المتابعة الوزارية لمنظمة "أوبك +"، في مدينة جدة السعودية، يوم 20 نيسان/أبريل الجاري.

ومن الجدير بالذكر، أن منظمة "أوبك" وعدداً من الدول غير الأعضاء في المنظمة، قد أسست ما يسمى بـ "أوبك+"، بهدف تحقيق الاستقرار في سوق النفط، واتفقت هذه الدول بنهاية عام 2016 في العاصمة النمساوية فيينا، على خفض إنتاجها النفطي، لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، عن مستوى تشرين /أكتوبر 2016.

وبلغت حصة روسيا من التخفيض 300 ألف برميل. وتم إبرام الاتفاقية في النصف الأول من عام 2017، وفي تشرين الثاني/نوفمبر، جرى تمديدها حتى نهاية آذار/مارس 2018، ثم مددت دول "أوبك +" مرة أخرى اتفاقية فيينا — حتى نهاية عام 2018.