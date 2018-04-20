"أنصار الله" يقصفون مطار جيزان السعودي بصاروخ "بدر - 1"

قصفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مطار جيزان السعودي، اليوم الجمعة 20 أبريل / نيسان، بصاروخ باليستي، حسبما ذكرت قناة "المسيرة"، المنسوبة لهم.

موسكو — سبوتنيك . أعلن "أنصار الله" (الحوثيون) قصف مطار جيزان بصاروخ باليستي طراز "بدر — 1"، حسبما ذكرت القناة.

وقال القناة إن القوة الصاروخية لـ"أنصار الله" قصفت مطار جيزان الإقليمي السعودي بصاروخ، دون تذكر مزيدا من التفاصيل.

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة "أنصار الله"، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

ويشن "أنصار الله" هجمات عديدة بالصواريخ الباليستية على مواقع في المملكة، ويقولون إن هذا يأتي رد على الغارات الجوية السعودية.

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.