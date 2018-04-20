اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجيش السوري و"داعش" في الغوطة الغربية

أعلنت وكالة "سانا" السورية، اليوم الجمعة، أن الجيش السوري ومسلحين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي اتفقوا عبر وسطاء على وقف إطلاق النار في الغوطة الغربية.

© Sputnik . HASSAN HASHEM الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية لتطهير جنوب دمشق من مسلحي "داعش"

وأشارت " سانا " إلى أن الاتفاق يتضمن تسوية أوضاع بعض المجموعات المسلحة التي تريد الاستسلام، كما نص الاتفاق على أنه سيتم إخراج المسلحين الذين رفضوا تسليم أنفسهم إلى البادية الشرقية ومجموعات أخرى ستتوجه إلى مدينة إدلب.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت مصادر أمنية لـ"سبوتنيك" إن المهلة التي تم منحها للتنظيم الإرهابي لإعلان القبول بترحيل مقاتليه من المنطقة "تنتهي غدا الجمعة"، فيما لم يزل "أمراؤه" على رفضهم بمغادرة جنوب دمشق إلى الوجهة التي تم تحديدها لهم في حوض اليرموك عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، أقصى جنوب غربي سوريا.