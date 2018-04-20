تسجيل
14:38 20 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    شباب وجميلات إيزيديات يسهمون بإشراق حياة جديدة في العراق

    بالصور... شباب وجميلات إيزيديات يسهمون بإشراق حياة جديدة في العراق

    © Sputnik . Nazek Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    أشرقت الحياة قرب جبال يحج بينها الإيزيديون العراقيون، حديثاً، على جمال فتيات المكون وإرداتهن، وإصرار الشباب لنمو حياة جديدة تمتشق الثقافة في دحر الأذى لو أراد التقرب مرة أخرى مثلما فعل الإرهاب في وقت سابق.

    مظاهرات في دمشق بعد ليلة من هجوم التحالف الثلاثي، سوريا 14 أبريل/ نيسان 2018
    © AFP 2018 / Louai Beshara
    العراق يحسم موقفه من إرسال قوات عربية إلى سوريا
    سبوتنيك. بعد عشية العيد وصباحه، على مرأى من مزار لالش (الواقع في منطقة جبلية، حوالي 60 كم شمال غرب مدينة الموصل، مركز نينوى في شمال العراق)، المقدس لدى المكون الايزيدي، أقيم مهرجان هو الأول من نوعه أساسه القراءة والمرأة.

    عند زيارتي إلى لالش، اليوم الخميس، 19 أبريل/نيسان، وجدت مجموعة رائعة من الشباب قد أقاموا مهرجان للقراءة، متضمنا كتابا متنوعة وجميلة.

    بهذا الوصف بدأ الشاب الإيزيدي، باسم شفان (25) سنة من قضاء سنجار، حديثه لمرسلة "سبوتنيك" في العراق، عن مهرجان القراءة الأول الذي أقيم قرب مزار معبد لالش (نحو 12 كم شمال غرب قضاء شيخان التابع لمحافظة دهوك، في إقليم كردستان).

    وأخبرنا شفان، أنه اختار من المهرجان، كتاب يتحدث عن الديانة الإيزيدية، وآخر بعنوان علم النفس التطوري للمؤلف العالم الأمريكي دافيد باس.

    ونوه شفان، إلى إقبال من قبل زوار لالش، معبرا بأنهم كانوا يشاركوه السعادة بوجود هكذا جهود لتشجيع الناس على القراءة، مختتما بعبارة "إنه عمل رائع".

    ما وراء المهرجان، يقف شباب وفتيات من أبناء المكون الإيزيدي، تبرعوا بكتبهم الخاصة لهذا الحدث الذي اختاروا له مكانا قرب المعبد، لاستقطاب أكثر عدد ممكن من الضيوف.

    وصرح أحد أعضاء الفريق المنظم للمهرجان، الشاب نوري عيسى، أيضا من قضاء "سنجار، غربي الموصل"، لمراسلتنا، قائلا:  "نحن مجموعة شباب، ليس هناك أسم محدد لفريقنا، قمنا بهذه الفعالية بتطوع منا، في معبد لالش".

    وأضاف نوري، عدد الكتب التي قدمناها في المهرجان، نحو 200 كتاب من مختلف الفئات الأدبية، والشعرية، والاجتماعية، والفلسفية.

    وعن مصدر الكتب، أخبرنا نوري، "إنها كتبنا الشخصية، جمعناها، واستعرنا 50 كتابا من مكتبة مؤسسة سنجار في مخيم النازحين"، وعرضت للاستعارة في مساحة مفتوحة للقراءة.

    • شباب وجميلات إيزيديات يسهمون بإشراق حياة جديدة في العراق
      شباب وجميلات إيزيديات يسهمون بإشراق حياة جديدة في العراق
      © Sputnik . Nazek Mohammed
    • شباب وجميلات إيزيديات يسهمون بإشراق حياة جديدة في العراق
      شباب وجميلات إيزيديات يسهمون بإشراق حياة جديدة في العراق
      © Sputnik . Nazek Mohammed
    • شباب وجميلات إيزيديات يسهمون بإشراق حياة جديدة في العراق
      شباب وجميلات إيزيديات يسهمون بإشراق حياة جديدة في العراق
      © Sputnik . Nazek Mohammed
    • شباب وجميلات إيزيديات يسهمون بإشراق حياة جديدة في العراق
      شباب وجميلات إيزيديات يسهمون بإشراق حياة جديدة في العراق
      © Sputnik . Nazek Mohammed
    • شباب وجميلات إيزيديات يسهمون بإشراق حياة جديدة في العراق
      شباب وجميلات إيزيديات يسهمون بإشراق حياة جديدة في العراق
      © Sputnik . Nazek Mohammed
    1 / 5
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    شباب وجميلات إيزيديات يسهمون بإشراق حياة جديدة في العراق

    وأكمل، نوري، عن ما تضمنه المهرجان، إذ بدء بتعريف عنه، ومحاضرة حول أهمية القراءة وأخرى حول الاهتمام بنظافة المعبد، مع جلسة حول دورة المرأة في حوار مفتوح ومناقشات ضمنية.

    وعدد الحضور الذين تفاعلوا مع المهرجان، بلغ 255 شخصا، حسبما ذكر نوري، ملخصا صلب الأهداف التي وضعها وأصدقائه من هذا الحدث، وهو لأخذ فكرة حول أهمية القراءة، معللا "لأن على الرغم من الزيادة في نشر الكتب هذه الأيام، لا يزال هناك عدد كبير من الناس الذين لا يقرؤون أكثر من كتاب واحد في السنة، وهذا الأمر يستدعي إعادة النظر فيما هو المسؤول عن قلة القراءة، كما يستدعي التذكير بأهمية وفوائد القراءة".

    وبرزت مشاركة الفتيات الإيزيديات وهن يرتدين قبعات تغطي ملامحهن الجميلة، من أشعة الشمس الدافئة بين سفوح الجبال المغطاة بزهور النرجس وبراعم التين، في المهرجان للقراءة والحصول على كتب تجذب انتباههن، مع شباب ورجال المكون.

    وعلى مدى اليومين الماضيين (17-18) إبريل، شهد مزار لالش توافد آلاف الايزيديين، للإقامة مراسم "عيد رأس السنة الإيزيدية، ويعد أيضا عيد الخليقة"، حيث ارتدت النسوة، والرجال الزي الفلكلوري الأنيق، وتلوين البيض، وزيارة باقي المزارات قرب سنجار القضاء الذي تعرض فيه المكون في مطلع أغسطس/آب 2014، لإبادة شنيعة نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي بقتله الرجال ودفنهم أحياء واقتيات نحو 5 آلاف شخص بينهم أغلبية من النسوة "سبايا" والأطفال "غنائم"، وما تم تحرير منهم حتى الآن أكثر من ثلاثة آلاف.

     

    انظر أيضا:

    العراق يحسم موقفه من إرسال قوات عربية إلى سوريا
    متحدث عسكري: العراق نسق ضربات جوية ضد "داعش" مع الحكومة السورية
    الحشد الشعبي يعلن انطلاق عمليات تطهير جزيرتي الأنبار والثرثار غربي العراق من "داعش"
    العراق يرفض استخدام القوة لحل الأزمة في سوريا
    تدمير المزيد من مخابئ ومخلفات "داعش" في العراق
    فرق خاصة عراقية تصل إلى قضاء حدودي بين العراق وسوريا
    ضبط مواد كيماوية شديدة الانفجار من مخلفات "داعش" شمالي العراق
    العراق ولعبة التوازن الإقليمي والعربي بعد العدوان على سوريا
    العراق يشرع في محو آثار "داعش" من الحدود مع ثلاث دول
    الكلمات الدلالية:
    حدث, ضيوف, قراءة, كتب, إيزيدية, مرأة, شباب, مهرجان, علم النفس, وكالة سبوتنيك, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    أداء المتسابقات في مسابقة ملكة جمال روسيا 2018 في قاعة الحفلات الموسيقية بارفيخا
    مسابقة ملكة جمال روسيا لعام 2018
    استبدال الأمريكي بالعربي
    التدخل العربي بدلا من الأمريكي في سوريا
    خط أنابيب الغاز التيار التركي
    خط أنابيب الغاز "التيار التركي": حقائق وأرقام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك