عون: لبنان يرفض أي اعتداء على أراضيه

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، خلال استقباله وفدا عسكريا أمريكيا، أن لبنان يرفض أي اعتداء على أراضيه، محذرا من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته.

بيروت — سبوتنيك . ونقل بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية عن عون قوله خلال لقاء عقده مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال جوزف فوتيل، إن "لبنان لن يكون بلدا معتديا لكنه يرفض أي اعتداء على أراضيه".

وأضاف عون أن "إسرائيل تواصل انتهاكاتها للسيادة اللبنانية برا وبحرا والاتصالات لإنهاء التعديات على الحدود ستستأنف في الشهر المقبل".

وأشار البيان الرئاسي، إلى أن المحادثات بين عون وفوتيل والوفد الأمريكي المرافق تطرّق إلى المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني.

وفي هذا الإطار نقل البيان عن فوتيل "تجديده دعم بلاده للجيش والقوى المسلحة وتعزيز التعاون".