أول ظهور للعميد طارق صالح من غرفة العمليات العسكرية (فيديو)

خاضت قوات موالية للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، اشتباكات ضد مسلحي جماعة "أنصار الله"، حلفائهم السابقين، أمس الخميس، للسيطرة على موقع رئيسي في أول معركة من نوعها بين الجانبين منذ مقتل صالح العام الماضي.

ونشرت وكالة "خبر" التابعة للعميد طارق صالح، تسجيلا مصورا، الخميس 19 أبريل/ نيسان 2018، بعد ساعات من إعلان قوات المقاومة الوطنية (حراس الجمهورية) التي يقودها بأنها نفذت أولى عملياتها العسكرية في جبهة الساحل الغربي.

ويظهر الفيديو العميد طارق صالح ببزته العسكرية من داخل إحدى غرف العمليات العسكرية، ويقوم بالشرح لعدد من الضباط عن مجريات المعركة في الساحل الغربي.

وأفاد مصدر مقرب من طارق صالح لـ"عكاظ" بأن القوات المشاركة تتكون من 4 ألوية، مجهزة تجهيزا عاليا. وبحسب صحيفة "عكاظ"، قال مصدر عسكري إن عدد "هذه القوات يتجاوز الـ10 آلاف مقاتل من قوات الحرس الجمهوري السابق والقوات الخاصة، وقد تم استدعاء أفرادها من مختلف المحافظات اليمنية".

وكان موقع "عدن الغد" قد نقل عن مصادره أن "قوات الحرس الجمهوري بدأت اليوم بأولى عملياتها القتالية في جبهة الساحل الغربي، بعد أن مدت تلك القوات بكافة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة".

وأفادت مصادر لموقع "المشهد اليمني" بأن قوات المقاومة الوطنية —ألوية حراس الجمهورية- دخلت على خط النار في عملية عسكرية واسعة لتحرير محافظة الحديدة.

وكشف مصدر عسكري مقرب من العميد طارق صالح، عن وصول دفعة جديدة من هذه القوات، مكونة من مدرعات عسكرية نوعية وأطقم مسلحة ومدافع وذخائر وأسلحة أخرى إلى مدينة المخا في تعز، استعدادا للمشاركة في عملية عسكرية ضد "أنصار الله" في الساحل الغربي.