أول تصريح رسمي لقوات طارق صالح حول معاركها مع "أنصار الله"

أدلت قيادة قوات الحرس الجمهوري التي يقودها طارق محمد صالح بأول تصريح رسمي لها حول وقائع معركة مسلحة وقعت يوم أمس الخميس بينها وبين مسلحي "أنصار الله".

وأعلنت قوات الحرس الجمهوري التي يقودها العميد طارق صالح، أنها تمكنت من السيطرة على جميع المرتفعات المحيطة بمعسكر خالد بن الوليد القريب من مفرق المخا غربي اليمن، والتي كانت تتمركز فيها قوات "أنصار الله"، وفقا لموقع "عدن الغد" المحسوب على حكومة الشرعية.

© REUTERS / Khaled Abdullah Ali Al Mahdi أول ظهور للعميد طارق صالح من غرفة العمليات العسكرية (فيديو)

وبحسب مركز الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية، فإن "قوات من ألوية حرس الجمهورية نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية عمليات نوعية، مسنودة بضربات جوية من طيران تحالف دعم الشرعية وألوية العمالقة، واستطاعت من خلالها أن تبسط سيطرتها الكاملة على المرتفعات المحيطة بمعسكر خالد، بعد أن كبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

خاضت قوات موالية للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، اشتباكات ضد مسلحي جماعة "أنصار الله"، حلفائهم السابقين، أمس الخميس، للسيطرة على موقع رئيسي في أول معركة من نوعها بين الجانبين منذ مقتل صالح العام الماضي.

ونشرت وكالة "خبر" التابعة للعميد طارق صالح، تسجيلا مصورا، الخميس 19 أبريل/ نيسان 2018، بعد ساعات من إعلان قوات المقاومة الوطنية (حراس الجمهورية) التي يقودها بأنها نفذت أولى عملياتها العسكرية في جبهة الساحل الغربي.

ويظهر الفيديو العميد طارق صالح ببزته العسكرية من داخل إحدى غرف العمليات العسكرية، ويقوم بالشرح لعدد من الضباط عن مجريات المعركة في الساحل الغربي.

وأفاد مصدر مقرب من طارق صالح لـ"عكاظ" بأن القوات المشاركة تتكون من 4 ألوية، مجهزة تجهيزا عاليا. وبحسب صحيفة "عكاظ"، قال مصدر عسكري إن عدد "هذه القوات يتجاوز الـ10 آلاف مقاتل من قوات الحرس الجمهوري السابق والقوات الخاصة، وقد تم استدعاء أفرادها من مختلف المحافظات اليمنية".