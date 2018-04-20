بالفيديو... صواريخ أمريكية استحوذ عليها الجيش السوري بعد دخوله بلدة الضمير

تمكنت وحدات من الجيش السوري أثناء تمشيط بلدة الضمير، بعد خروج مقاتلي "جيش الإسلام" منها إلى جرابلس، من العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة منها صواريخ "تاو" و"غراد" التي أخفاها إرهابيو التنظيم في أحد المستودعات في منطقة المحطة بالبلدة.

© Sputnik . Mohammad Maarouf البدء بإخراج مسلحي "جيش الإسلام" وعائلاتهم من بلدة الضمير إلى جرابلس

ذكرت وكالة " سانا " السورية أن وحدات من الجيش ضبطت أثناء تمشيطها بلدة الضمير كميات من الأسلحة والذخائر والعتاد الحربي لمسلحي "جيش الإسلام" في منطقة المحطة جنوب البلدة، وشملت صواريخ محلية الصنع وصواريخ "غراد" وأعدادا كبيرة من القذائف الصاروخية والهاون وعشرات العبوات الناسفة وقذائف "آر بي جي" وعددا من صواريخ "تاو" الأمريكية والألغام والصفائح المتفجرة وأجهزة تفجير عن بعد ومنصات إطلاق صواريخ محلية الصنع.

وأفادت الوكالة أن وحدات الجيش السوري عثرت على أحد المقرات الطابقية لمتزعمي "جيش الإسلام" في منطقة المحطة يحتوي على عدد من الغرف في الطوابق العليا بينما يضم الطابق الأرضي ورشات خراطة لتصنيع العبوات الناسفة وبعض القذائف الصاروخية بينما يضم قبو المبنى سجنا مكونا من عدة غرف إضافة إلى بعض الزنازين المنفردة.

وأعلنت بلدة الضمير في منطقة القلمون بريف دمشق الشرقي أمس خالية من الإرهاب والإرهابيين بعد إخراج الدفعة الأخيرة من إرهابيي "جيش الإسلام" وعائلاتهم ونقلهم إلى جرابلس.