العملية العسكرية جنوب دمشق مستمرة لحين البدء بتنفيذ الاتفاق وخروج المسلحين

تستمر وحدات الجيش السوري بعملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة جنوب دمشق برا وجوا لحين البدء بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الذي يقضي بخروج المسلحين من أحياء جنوب دمشق.

© Sputnik . HASSAN HASHEM الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية لتطهير جنوب دمشق من مسلحي "داعش"

أفادت "الأخبارية" السورية أن "الإرهابيين استسلموا بعد انهيارات في صفوفهم، ولكن العمليات تستمر لحين تنفيذ الشروط التي فرضها الجيش السوري على الإرهابيين".

وأكد موفد "الأخبارية" أن الجيش السوري يستهدف أوكار ومقرات ومراكز الاتصالات للتنظيمات الإرهابية، حيث تم مساء تدمير غرفة استطلاع ومراقبة من قبل سلاح الجو السوري، وتمكن الجيش السوري من التشويش على غرفة اتصال للمسلحين تحوي على أجهزة اتصال فضائية. وكذلك تم تدمير غرفة الاستطلاع والمراقبة في أطراف الحجر الأسود وكان بداخلها عدد من قيادات المسلحين.

وأوضح المراسل أن الساعات القادمة ستحمل تفاصيل حول بدء تنفيذ الشروط التي فرضتها الدولة السورية.

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق من اليوم بالتوصل لاتفاق بين الجيش السوري والجماعات المسلحة بوقف إطلاق النار في حي الحجر الأسود بدمشق.

وقال المصدر، لمراسل وكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة، إنه تم التوصل إلى "اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في حي الحجر الأسود بعد استسلام المجموعات المسلحة فيه"، مشيرا إلى أن "الاتفاق على وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بعد التأكد من التزام المسلحين بكل تفاصيله".

وأضاف "الاتفاق ينص على مغادرة مسلحي داعش [المحظور في روسيا] إلى البادية الشرقية ومسلحي "جبهة النصرة" إلى إدلب".

وتابع "باقي المجموعات المسلحة ستدخل في عملية تسوية أوضاعهم".

كما أكد المصدر أن "الاتفاق عرض على المسلحين في يلدا ببيلا وبيت سحم بالغوطة الغربية خيارين، أما البقاء وتسوية أوضاعهم أو المغادرة النهائية".

وكانت العناصر المسلحة قد بدأت بالهروب من اليرموك إلى الحجر الأسود وهناك خسائر كبيرة بينهم كما رفع قسم من "داعش" في الحجر الأسود الأعلام البيضاء وطلب الاستسلام.