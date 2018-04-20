بالفيديو... مشاهد من معركة اقتحام مخيم اليرموك جنوب دمشق

بدأت قوات الجيش السوري أمس الأول عملياتها العسكرية في أحياء جنوب العاصمة دمشق ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وباقي التنظيمات المسلحة التي تستهدف الأحياء الآمنة.

© Sputnik . HASSAN HASHEM الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية لتطهير جنوب دمشق من مسلحي "داعش"

وما إن بدأت وحدات الجيش السوري عملياتها المركزة بمساندة سلاح الجو وتقدمها، سرعان ما انهارت المجموعات المسلحة في المنطقة واستسلمت للجيش السوري.

وأعلن اليوم عن التوصل لاتفاق يقضي باستسلام المسلحين في الأحياء الجنوبية لدمشق وخروجهم إلى الشمال السوري والبادية، ولكن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش السوري استمرت إلى حين إعلان المجموعات الإرهابية البدء بتنفيذ الاتفاق الذي تم الإعلان عنه والرضوخ لشروط الدولة السورية.