قاديروف ينعي إيهاب بلان مراسل شبكة "غروزني" بعد مقتله بالقرب من دمشق

قُتل المراسل الحربي إيهاب بلان الذي يعمل كمراسل خاص لتلفزيون وإذاعة "غروزني" الشيشانية في معارك مخيم اليرموك اليوم الجمعة. ونعاه الرئيس الشيشاني رمضان قديروف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي".

Morad Saeed بالفيديو... مشاهد من معركة اقتحام مخيم اليرموك جنوب دمشق

وكتب قاديروف: "خبر محزن جاء من دمشق اليوم قبل صلاة الجمعة، مقتل المراسل الخاص لشبكة "غروزني" الإعلامية الشيشانية في دمشق المواطن السوري إيهاب بلان".

وأعرب رئيس الشيشان عن تعازيه لشبكة "غروزني" الإخبارية، وكذلك لأقارب وأصدقاء الصحفي.

وتابع قاديروف: "إرهابيو الدول الشيطانية أظهروا وجههم الحقيقي مرة أخرى، وقتلوا الشاب صاحب المهنة الأكثر سلمية".

وأضاف رئيس الشيشان أن عائلة بلان ستحصل على مساعدة مالية.

من جهة أخرى أعلنت وكالة "سانا" السورية، اليوم الجمعة، أن الجيش السوري ومسلحين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي اتفقوا عبر وسطاء على وقف إطلاق النار في الغوطة الغربية.

وأشارت "سانا" إلى أن الاتفاق يتضمن تسوية أوضاع بعض المجموعات المسلحة التي تريد الاستسلام، كما نص الاتفاق على أنه سيتم إخراج المسلحين الذين رفضوا تسليم أنفسهم إلى البادية الشرقية ومجموعات أخرى ستتوجه إلى مدينة إدلب.