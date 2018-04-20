سلطان بن سحيم يعلق على حديث السفير الروسي حول القرضاوي

قال الأمير سلطان بن سحيم آل ثاني إنه حذر ونبه كثيرا من السيطرة الإخوانية على قطر.

وأضاف بن سحيم أن تحذيرهم من سيطرة الإخوان "لم يزد ذلك نظام الحمدين إلا غرورا وإمعانا في السير بالطريق المظلم".

حذرنا ونبهنا كثيرا من السيطرة الإخوانية على قطر، ولم يزد ذلك نظام الحمدين إلا غروراً وإمعاناً في السير بالطريق المظلم..

من يصدق.. نظام الحمدين اشترى قرب "الإخوان" الإرهابيين وباع جيرانه وحلفائه الحقيقيين..



الله يحفظ بلادي قطر 🇶🇦https://t.co/8Gr2bjGDZc — سلطان بن سحيم آل ثاني (@Sultan_Al_thani) April 20, 2018

وأشار الشيخ سلطان على حسابه الرسمي بموقع تويتر إلى أن "نظام الحمدين اشترى قرب الإخوان الإرهابيين وباع جيرانه وحلفائه الحقيقيين".

واعتبر بن سحيم أن ما قاله السفير الروسي "وفضحه دور القرضاوي الرئيسي في السياسة الخارجية لقطر" يؤكد "حقيقة موقفنا من نظام الحمدين ودعمه للمتطرفين".

ماقاله السفير الروسي وفضحه دور القرضاوي الرئيسي في السياسة الخارجية لقطر، يؤكد حقيقة موقفنا من نظام الحمدين ودعمه للمتطرفين.. هل باقي ذرة شك بأن "الإخوان" يتآمرون

على قطر قبل غيرها



https://t.co/3P7fAoZhVu — سلطان بن سحيم آل ثاني (@Sultan_Al_thani) April 20, 2018

وتسائل سلطان بن سحيم آل ثاني "هل باقي ذرة شك بأن الإخوان يتآمرون".

وأثارت تصريحات السفير الروسي السابق لدى قطر، فلاديمير تيتورينكو، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن تفاصيل خطيرة بشأن ما يعرف بـ"ثورات الربيع العربي".

وكان الدبلوماسي السابق يتحدث خلال مقابلة مع مقدم برنامج "رحلة في الذاكرة" على قناة "آر تي" الروسية، من موقع شاهد العيان المعايش للأحداث في فترة انطلاق ما يعرف بـ"الربيع العربي"، عندما ذكر أن علاقات بلاده بقطر اعتراها فتور في تلك الفترة، بسبب موقف الدوحة المؤيد للمعارضة والثورات في بلدان كثيرة مثل مصر وليبيا وسوريا.

وتطرق السفير في نطاق حديثه إلى دور يوسف القرضاوي، رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، وكيف كان يعطي أوامر للديوان الأميري القطري بتقديم الأموال إلى المعارضة في مصر لتقوية الثورة على حد تعبير.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن القرضاوي جادله بشأن وجوب تخلي موسكو عن دعم الأسد من منطلق أن "النظم العربية ساقطة لا محالة لأنها غير ديمقراطية".