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    الأزمة القطرية - (من اليسار إلى اليمين) وزير الخارجية السعودي عادل بن الجبير، وزير الخارجية الإمارتي عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الخليفة في القاهرة، مصر 5 يوليو/ تموز 2017

    الخارجية القطرية تتحدث عن شواهد لـ "حلحلة" أزمة الخليج

    © AP Photo / Khaled elfiqi
    العالم العربي
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    أعربت لولوة راشد الخاطر، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، أمس الجمعة 20 أبريل/نيسان، عن أملها في أن تكون مشاركة بلادها في مناورات درع الخليج بالمملكة العربية السعودية نوع من التطور لحلحلة أزمة دول الخليج مع قطر.

    حمد بن جاسم
    © AP Photo / Osama Faisal
    رسالة من رئيس وزراء قطر السابق إلى قادة دول الخليج
    وقالت الخاطر في تصريحات لصحيفة "الشرق" القطرية:

    حتى الآن لا نرى حلحلة على المستوى المطلوب، ولكن بشكل عام أعلنت وزارة الدفاع عن وجود وفد عسكري قطري في السعودية للمشاركة في مناورات درع الخليج، ونأمل أن يكون ذلك نوع من التطور لحلحلة الأزمة، ورغم هذه الشواهد، إلا أنه لا يوجد تحرك حقيقي على الأرض.

    وتحدثت المتحدثة باسم الخارجية القطرية عما وصفته بـ"تعنت دول الحصار" ورفضها الانخراط في الحوار لحل الأزمة الخليجية، مشيرة إلى أن قطر مرحبة دائما بفكرة الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

    ونفت تنبؤها بمواقف الدول الخليجية المقاطعة لقطر، مضشيرة إلى "شواهد" من الماضي القريب على صعوبة التنبؤ بردود أفعالهم أو قراراتهم في اللحظات الأخيرة، منها ما حدث في القمة الخليجية بالكويت، حيث توقع الجانب القطري أن تكون على مستوى القادة، ولكن دول الخليج قامت بتخفيض تمثيلها.

    يذكر أن رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني دعا، أمس الجمعة 20 أبريل/نيسان، قادة دول الخليج العربي، إلى تجنب إثارة الخلافات المفتعلة وإعلاء المصلحة العامة على الشخصية.

     

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    الكلمات الدلالية:
    حل الأزمة الخليجية, مفاوضات, وفد عسكري, تطورات, مناورات درع الخليج, الخارجية القطرية, المتحدثة باسم الخارجية القطرية, لولوة راشد الخاطر, دول الخليج, قطر
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