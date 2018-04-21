اتفاق بين الجيش السوري والمسلحين يقضي بخروجهم من ثلاث بلدات في القلمون الشرقي

وأضاف المصدر أن "بنود الاتفاق شملت أيضا" نشر الشرطة الروسية على مداخل المدن وعدم دخول الجيش إلى المدينة وتسوية أوضاع من يرغب من خلال مركز داخل المدينة وتشكيل لجنة مدنية مشتركة ثلاثية مهمتها تسيير أمور المدينة وحل قضايا المعتقلين والموقوفين وتفتيش القوافل لمرة واحدة قبل المغادرة داخل الحافلة ووجود شرطي روسي في كل حافلة وإمهال المتخلفين والاحتياط عن الخدمة ستة اشهر قابلة للتمديد لسنة والحفاظ على أملاك المدنيين وحقهم بعدم مسها أو مصادرتها".
وتم التوصل للاتفاق في وقت متأخر من ليل أمس برعاية روسية بوقف إطلاق نار والمباشرة بتسليم السلاح الثقيل وتسجيل الراغبين بالمغادرة وتنظيم خروجهم على عاتق الجانب الروسي ويسمح لهم باصطحاب أمتعتهم الشخصية التي يمكن حملها في الحافلة مع السلاح الفردي والجعبة وذلك بحسب المصدر الأمني.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)