اتفاق بين الجيش السوري والمسلحين يقضي بخروجهم من ثلاث بلدات في القلمون الشرقي

كشف مصدر أمني عن توصل الجيش السوري والمجموعات المسلحة إلى اتفاق برعاية روسية يقضي بخروج المسلحين من ثلاث بلدات بمنطقة القلمون الشرقي يبدأ تنفيذه صباح اليوم".

© REUTERS / BASSAM KHABIEH اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجيش السوري و"داعش" في الغوطة الغربية

دمشق- سبوتنيك . وقال المصدر الأمني لمراسل "سبوتنيك" إن "الاتفاق الذي جرى في بلدات الرحيبة وجيرود والناصرية ينص على تسليم المسلحين السلاح الثقيل والمتوسط ومستودعات الذخيرة للجيش السوري ومغادرة مسلحي جيش الإسلام إلى جرابلس والنصرة إلى إدلب".

وأضاف المصدر أن "بنود الاتفاق شملت أيضا" نشر الشرطة الروسية على مداخل المدن وعدم دخول الجيش إلى المدينة وتسوية أوضاع من يرغب من خلال مركز داخل المدينة وتشكيل لجنة مدنية مشتركة ثلاثية مهمتها تسيير أمور المدينة وحل قضايا المعتقلين والموقوفين وتفتيش القوافل لمرة واحدة قبل المغادرة داخل الحافلة ووجود شرطي روسي في كل حافلة وإمهال المتخلفين والاحتياط عن الخدمة ستة اشهر قابلة للتمديد لسنة والحفاظ على أملاك المدنيين وحقهم بعدم مسها أو مصادرتها".

وتم التوصل للاتفاق في وقت متأخر من ليل أمس برعاية روسية بوقف إطلاق نار والمباشرة بتسليم السلاح الثقيل وتسجيل الراغبين بالمغادرة وتنظيم خروجهم على عاتق الجانب الروسي ويسمح لهم باصطحاب أمتعتهم الشخصية التي يمكن حملها في الحافلة مع السلاح الفردي والجعبة وذلك بحسب المصدر الأمني.