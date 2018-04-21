مقتل أحد أعضاء بعثة الصليب الأحمر في تعز جنوبي اليمن

لقي أحد أعضاء بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إثر إطلاق مجهول النار على سيارة تقل فريقه، غربي مدينة تعز جنوبي اليمن.

© REUTERS / Khaled Abdullah مقتل 18 يمنيا بغارات للتحالف العربي على محافظة تعز

صنعاء — سبوتنيك . ونقل الحساب الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر على موقع "تويتر" تغريدة بعثتها في اليمن قالت فيها "نحن في حالة حداد على أحد أفراد طاقمها الذي قُتل برصاص مجهول، صباح اليوم السبت".

وأضافت البعثة "نحاول معرفة مزيد من التفاصيل عن هذا الحادث المأساوي".

وقال مصدر محلي في محافظة تعز لوكالة سبوتنيك إن "مسلحا أطلق النار، اليوم السبت، على سيارة فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء توقفها في منطقة الضباب غرب مدينة تعز"، مؤكدا "الهجوم أسفر عن مقتل أحد أعضاء البعثة يدعى حنا لحود، لبناني الجنسية".

وأوضحت صور تناقلتها مواقع يمنية محلية أن لحود قتل برصاصة مباشرة أسفل عنقه، مبينةً أن سيارة فريقه "تعرضت لكمين غادر في منطقة الضباب.

وتشهد أنحاء محافظة تعز اشتباكات بالأسلحة الثقيلة ومعارك متواصلة بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي على مدار أكثر من 3 سنوات مضت.

ويدعم التحالف العربي بقيادة السعودية قوات الرئيس هادي منذ إعلانه بدء عملياته العسكرية في اليمن في 26 آذار/مارس 2015، لاستعادة سيطرته على البلاد.

وتواصل بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعمالها الإنسانية والإغاثية لفك الحصار عن المدنيين في تعز وغيرها من أنحاء اليمن منذ اندلاع الأزمة، فيما تناشد دول العالم لإنهاء حالة الحرب وإيصال المساعدات الطبية والدوائية اللازمة للمتضررين من انتشار الأوبئة مثل الكوليرا الذين قدرت أعدادهم أواخر العام الماضي بأكثر من مليون حالة اشتباه.

وأدى النزاع، منذ بدء عمليات التحالف وحتى الآن، إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وجرح عشرات الآلاف، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

وتقدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعداد اليمنيين الذين يحتاجون للمساعدات بنحو 22.2 مليون شخص، وقرابة 2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.