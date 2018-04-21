"حماس": العالم الفلسطيني المغتال في ماليزيا فجر اليوم أحد أفرادنا

أعلنت حركة "حماس"، اليوم السبت 21 أبريل/نيسان، أن العالم الفلسطيني المغتال في ماليزيا فجر اليوم، يعد أحد أفرادها.

© AFP 2018 / MAHMUD HAMS عرض أوروبي يتضمن بندا مغريا لـ"حماس"... وقيادي يعلق

وقالت الحركة في بيان نشرته على حسابها عبر موقع "تويتر": "تنعى حركة حماس ابنا من أبنائها، وفارسا من فرسانها، وعالما من علماء فلسطين، ابن جباليا المجاهدة، الشهيد الدكتور المهندس فادي محمد البطش".

وتابعت "اغتالت يد الغدر البطش، فجر اليوم السبت ٢١ نيسان ٢٠١٨، في مدينة كوالالمبور في ماليزيا، وهو في طريقه لصلاة الفجر في المسجد".

تنعى حركة حماس ابنا من أبنائها، وفارسا من فرسانها، وعالما من علماء فلسطين، وحافظا لكتاب الله، ابن جباليا المجاهدة



الشهيد الدكتور المهندس فادي محمد البطش



الذي اغتالته يد الغدر فجر اليوم السبت ٢١ نيسان ٢٠١٨، في مدينة كوالالمبور في ماليزيا، وهو في طريقه لصلاة الفجر في المسجد. — حركة حماس (@hamasinfo) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

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ومضت حماس:

"تميز الشهيد فادي البطش رحمه الله بتفوقه وإبداعه العلمي، وله في هذا المجال إسهامات مهمة ومشاركات في مؤتمرات دولية في مجال الطاقة".

وكانت السلطات الماليزية قد أعلنت عن مقتل العالم الفلسطيني، بعدما أطلق عليه الرصاص فجر اليوم عن طريق مجهولين.

واتهم خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، المخابرات الإسرائيلية "الموساد" بالوقوف وراء مقتل الباحث الفلسطيني.