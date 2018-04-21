الشهابي: على من اعتدوا علينا أن ينسوا أي منفعة اقتصادية في سوريا

أكد رئيس اللجنة الإقتصادية والطاقة في مجلس الشعب ورئيس إتحاد غرف الصناعة في سورية الأستاذ فارس الشهابي خلال حوار خاص لبرنامج ما وراء الحدث أن المشاركة السورية في منتدى يالطا الإقتصادي الدولي جاءت بالدرجة الأولى لترسيخ الآعتراف الدولي بالأحقية التاريخية لروسيا في شبه جزيرة القرم ومن أجل توجيه رسالة لدول العالم والغرب بهذا الشأن

© Sputnik . Muhammad Najm فارس الشهابي لـ"سبوتنيك": حربنا ضد الإرهاب ستستمر رغم أنف كل حلف الناتو

وأردف الشهابي:

نحن لم نتوقع الكثير من المداولات على المستوى الاقتصادي في الوقت الحالي لكن هناك شيء مهم جدا ألا وهو أننا عرضنا أهم الفرص للتعاون وعرضنا مافعله الإرهاب في سوريا من تدمير للمعامل والمصانع والبنى التحتية وهذا يعطي فرصة كبيرة للمشاركة في إعادة بناء سوريا.

وأردف الشهابي "أنا شخصيا ومن معي في لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشعب السوري نعطي الأولوية الكبرى للشركات الروسية والصينية وشركات الدول التي وقفت إلى جانبنا ودعمتنا، أما دول حلف الناتو اعتدت علينا لن نعطيهم شيئا ونقول لهم إن مؤامرتهم لتدمير الاقتصاد قد فشلت".

وأضاف الشهابي أن "سوريا تحتاج إلى 200 مليار دولار لإعادة الإعمار، ونحن في سوريا سنأكل السنابل ونشوي الحيوانات والجراد ولن نأخذ الأموال من هؤلاء الذين دمرونا ولانريد شيئا منهم وحصارهم الاقتصادي الذي حاولوا إذلالنا فيه سيصبح العكس تماما ومادمنا أحياء، عليهم أن ينسوا أية منفعة اقتصادية في سوريا.