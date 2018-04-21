الجيش السوري يستهدف المسلحين وطرق إمداداتهم في الحجر الأسود جنوب دمشق

وأشار الوكالة السورية، إلى أن العملية العسكرية مستمرة ضد الإرهابيين، حتى استئصال الإرهاب من الغوطة الغربية وإنهاء الوجود الإرهابي فيها.
وكانت وحدات الجيش السوري، وجهت أمس الجمعة 20 أبريل، ضربات جوية ورمايات مدفعية وصليات صاروخية مركزة على تحصينات وأوكار ومراكز قيادة وغرف اتصالات التنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود، أدت الى تدمير عدد من النقاط المحصنة وتكبيد الإرهابيين خسائر بالافراد والعتاد.
وتنتشر جنوب دمشق تنظيمات ارهابية تحاصر آلاف لمدنيين وتعتدى عليهم وعلى الأحياء المجاورة في مدينة دمشق وريفها بالقذائف، إذ استشهد وأصيب خلال اليومين الماضيين العديد من المدنيين، نتيجة اعتداءات بالقذائف على منازل المواطنين في التضامن والقدم والزاهرة وأطراف مخيم اليرموك.
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