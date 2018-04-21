الجيش السوري يستهدف المسلحين وطرق إمداداتهم في الحجر الأسود جنوب دمشق

واصل الجيش العربي السوري قصفه لمواقع التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الغربية، في إطار عملياته العسكرية الرامية الى اجتثاث الإرهابيين بشكل كامل من جنوب دمشق.

© Sputnik . HASSAN HASHEM اتفاق بين الجيش السوري والمسلحين يقضي بخروجهم من ثلاث بلدات في القلمون الشرقي

ووجهت حدات من الجيش صباح اليوم، السبت 21 نيسان/أبريل الجاري، ضربات مركزة على مقار وأوكار التنظيمات الإرهابية، ومستودعات الأسلحة، وخطوط الإمداد في الحجر الأسود جنوب دمشق وكبدتها خسائر كبيرة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشار الوكالة السورية، إلى أن العملية العسكرية مستمرة ضد الإرهابيين، حتى استئصال الإرهاب من الغوطة الغربية وإنهاء الوجود الإرهابي فيها.

وكانت وحدات الجيش السوري، وجهت أمس الجمعة 20 أبريل، ضربات جوية ورمايات مدفعية وصليات صاروخية مركزة على تحصينات وأوكار ومراكز قيادة وغرف اتصالات التنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود، أدت الى تدمير عدد من النقاط المحصنة وتكبيد الإرهابيين خسائر بالافراد والعتاد.

وتنتشر جنوب دمشق تنظيمات ارهابية تحاصر آلاف لمدنيين وتعتدى عليهم وعلى الأحياء المجاورة في مدينة دمشق وريفها بالقذائف، إذ استشهد وأصيب خلال اليومين الماضيين العديد من المدنيين، نتيجة اعتداءات بالقذائف على منازل المواطنين في التضامن والقدم والزاهرة وأطراف مخيم اليرموك.