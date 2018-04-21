خروج 3200 مسلح وعائلاتهم من القلمون الشرقي باتجاه جرابلس وإدلب

كشف مصدر أمني سوري عن خروج 3200 مسلح مع عائلاتهم من مناطق القلمون الشرقي، بريف دمشق، تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس، بريف حلب الشمالي، وإدلب، شمالي البلاد.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "3200 مسلح مع عائلاتهم خرجوا من مناطق القلمون الشرقي وتجمعها بالناصرية تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس، وإدلب".

© Sputnik . HASSAN HASHEM اتفاق بين الجيش السوري والمسلحين يقضي بخروجهم من ثلاث بلدات في القلمون الشرقي

فيما قالت قناة الإخبارية السورية الرسمية إن "عددا من الحافلات التي تنقل المسلحين وعائلاتهم خرجت من الرحيبة، وجيرود، والناصرية بريف دمشق، إلى نقطة التجمع تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس"، موضحة أن "الاتفاق ينص على تسليم السلاح الثقيل، ومستودعات الذخيرة، والخروج إلى جرابلس وإدلب".

وأضافت القناة الرسمية أن "الجيش السوري يستهدف مراكز وإمدادات المسلحين في الحجر الأسود جنوبي دمشق".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر أمني عن توصل الجيش السوري والمجموعات المسلحة إلى اتفاق برعاية روسية يقضي بخروج المسلحين من ثلاث بلدات بمنطقة القلمون الشرقي يبدأ تنفيذه صباح اليوم".

وتم التوصل للاتفاق في وقت متأخر من ليل أمس برعاية روسية بوقف إطلاق نار والمباشرة بتسليم السلاح الثقيل وتسجيل الراغبين بالمغادرة وتنظيم خروجهم على عاتق الجانب الروسي ويسمح لهم باصطحاب أمتعتهم الشخصية التي يمكن حملها في الحافلة مع السلاح الفردي والجعبة وذلك بحسب المصدر الأمني.