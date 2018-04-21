"مكافحة المخدرات" الأردنية تحبط عددا من محاولات تهريب وترويج المخدرات

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأردنية عددا من محاولات تهريب وترويج المخدرات، عند المعابر الحدودية للبلاد، كما ألقت القبض على ستة مهربين.

© Sputnik . Morad Saeed مخاوف من تسلل إرهاب المخدرات إلى المدارس السورية

عمان – سبوتنيك . ونسب بيان صادر عن الأمن العام الأردني لمصدر أمني قوله، اليوم السبت، إن "العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام الماضية مع عدد من قضايا تهريب وترويج وحيازة المواد المخدرة، وكان أبرزها تتبع معلومات وردت إليهم حول نية شخص من جنسية عربية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى المركبات عبر أحد المعابر الحدودية".

وأضاف المصدر أنه "وعند وصوله للمعبر الحدودي تم إلقاء القبض عليه، وضُبط داخل المركبة بعد تفتيشها على 350 ألف حبة مخدرة أخفيت بمخابئ سرية في جسم المركبة".

وفي قضية أخرى، أُلقي القبض على شخص آخر من جنسية عربية داخل أحد المعابر الحدودية بعد أن تمكنت كوادر مكافحة المخدرات من ضبط 85 ألف حبة مخدرة في مخابئ سرية داخل مركبته كان ينوي تهريبها إلى خارج المملكة.

كما ضبط العاملون في إدارة مكافحة المخدرات طرد بريدي مرسل لأحد الأشخاص وبداخله 6.5 كغم من بودرة الجوكر الصناعي، وحسب المصدر الأمني فقد "تم عمل كمين محكم لمستقبل الطرد والقي القبض عليه".

وأضاف المصدر أنه و"في قضايا حيازة وترويج المواد المخدرة وبعد جمع المعلومات والتأكد من حيازة أحد الأشخاص لكميات كبيرة منها واستخدام منزله لتلك الغاية تمت مداهمته والقي القبض عليه وضبط داخل المنزل 320 ألف حبة أخرى و6 كفوف من مادة الحشيش المخدر كما ضبط 70 ألف حبة مخدرة داخل مركبته".

وفي محافظة العقبة، جنوب الأردن، جرى مداهمة منزل أحد الأشخاص المشبوهين بقضايا المخدرات، وألقي القبض عليه وعثر داخل المنزل بعد تفتيشه على ثلاثة أسلحة نارية غير مرخصة وكمية من العتاد، كما ألقي القبض كذلك في المحافظة على مروج للمواد المخدرة وبحوزته كمية من الحبوب والحشيش المخدر المعدة للبيع.

وأضاف المصدر بأنه تم تحويل كافة المقبوض عليهم في تلك القضايا بعد إنهاء التحقيق معهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.