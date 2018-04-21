ملابسات اختفاء طيار سعودي... وعائلته تطلب تحقيقا

بعد أسابيع من إثارته للجدل باختفاءه المفاجئ، أصدرت السفارة السعودية، في إسبانيا مؤخرا، بيانا رسميا، بشأن لغز اختفاء الطيار السعودي، عمر بن سلمان المطيري، من شركة "أرامكو"، بعد مرور 10 أيام من وصوله مدريد.

ونفى التقرير وجود شبهة جنائية حول حادث اختفاءه، وأنه بحسب معطيات شهود عيان على متن السفينة، فإن المطيري "كان متأثرا ويبكي قبل أن يلقي بنفسه من على ظهر السفينة".

واختفى عمر المطيري، من على متن باخرة سياحية، خلال طريق عودتها إلى برشلونة، بعد رحلة بحرية، والتي امتدت لأسبوعين.

بيان صحفي من سفارة المملكة العربية السعودية في مدريد بشأن فقدان المواطن/ عمر بن سلمان بن عواض المطيري. pic.twitter.com/EBdoC3hm3y — Emb. Arabia Saudí en España (@KSAembassyES) April 20, 2018

وذكرت السفارة السعودية في أسبانيا، أنها تلقت تقريرا من الحرس المدني الإسباني في برشلونة، جاء فيه أن المطيري سقط من باخرة سياحية، يوم 3 نيسان/أبريل، في طريق عودتها لبرشلونة، بعد انتهاء رحلة بحرية قامت بها السفينة ومدتها أسبوعان، وذلك على بعد 30 ميلا من سواحل مدينة كارتخينا في إقليم مورثيا جنوب شرق إسبانيا.

ارجوا المشاركة في التاق ولو بالدعاء احد ابناء عمي عمر بن سلمان المطيري اختفى في ظروف غامضه اثناء رحله سياحيه الى اسبانيا اسأل الله ان يرده إلينا عاجلا غير آجل ولاتفقدنا الصبر والتوكل عليك يا الله#طيار_سعودي_مختفي_في_اسبانيا pic.twitter.com/2mSP1AB4an — عذب مطير🎧 (@3thb_mutir) April 19, 2018

وأكد التقرير الرسمي أنه لا توجد شبهة جنائية في هذا الحادث، وأن أشقاء المفقود مشاري وكمال موجودان في برشلونة حاليا، ويلقون من السفارة وموظفيها المتواجدين بجانبهما حاليا في برشلونة كل اهتمام ورعاية.

كما أن السفارة "كلفت محام متخصص في برشلونة لمتابعة القضية، بناء على رغبة أشقاء المفقود، وذلك لعدم قناعتهما بما توصل إليه التحقيق، من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث"، بعدما اتضح لهما ضعف مستوى التحقيقات، وإجراءات البحث والسلامة للسفينة، التي فقد فيها شقيقهما.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، فإن عمر المطيري كان يعمل مهندسا مدنيا وطيارا في شركة "أرامكو"، ويبلغ 34 عاما، وتلقى دراسته في أمريكا، وعاد إلى الوطن ليحقق أحلامه وأمنياته.