بالفيديو... الجيش السوري يصادر عددا من دبابات "جيش الإسلام" في القلمون الشرقي

دخلت وحدات من الجيش السوري مواقع كان يسيطر عليها تنظيم "جيش الإسلام" في القلمون الشرقي، بعد اتفاق يقضي بخروج مقاتلي التنظيم من القلمون إلى الشمال السوري.

© REUTERS / OMAR SANADIKI خروج 3200 مسلح وعائلاتهم من القلمون الشرقي باتجاه جرابلس وإدلب

وأوضح موقع " مراسلون " السوري أن الجيش صادر، خلال عملية التمشيط، عددا من المدرعات والأليات العسكرية التي كانت لدى التنظيم.

وفي سياق متصل، كان مصدر أمني سوري كشف عن خروج 3200 مسلح مع عائلاتهم من مناطق القلمون الشرقي، بريف دمشق، تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس، بريف حلب الشمالي، وإدلب، شمالي البلاد.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "3200 مسلح مع عائلاتهم خرجوا من مناطق القلمون الشرقي وتجمعها بالناصرية تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس، وإدلب".