"حكومة صنعاء" تتهم جماعات موالية للتحالف باغتيال موظف الصليب الأحمر

وقالت خارجية حكومة صنعاء في تصريح لمصدر مسؤول، بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "حادث الهجوم على سيارة تابعة للبعثة الدولية للصليب الأحمر في منطقة الضباب التي تسيطر عليها مليشيات العدوان بمحافظة تعز، وأسفر عن مقتل حنا لحود أحد موظفي البعثة، متعمد ولأهداف خبيثة تستهدف عمل المنظمات الإنسانية للحد من تحركاتها".
وأكدت "التزام حكومة الإنقاذ وكل أجهزتها الأمنية والعسكرية بحماية المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وأطقمها ومنها بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وضمان تحركاتها وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لأداء مهامها الإنسانية في اليمن على أكمل وجه".
كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، قد أعلنت في وقت سابق مقتل أحد أفرادها برصاص مجهول، في تعز جنوبي البلاد.
وتشهد أنحاء محافظة تعز اشتباكات بالأسلحة الثقيلة ومعارك متواصلة بين جماعة "أنصار الله" وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي على مدار أكثر من 3 سنوات مضت.
وتواصل بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعمالها الإنسانية والإغاثية لفك الحصار عن المدنيين في تعز وغيرها من أنحاء اليمن منذ اندلاع الأزمة، فيما تناشد دول العالم لإنهاء حالة الحرب وإيصال المساعدات الطبية والدوائية اللازمة للمتضررين من انتشار الأوبئة مثل الكوليرا الذين قدرت أعدادهم أواخر العام الماضي بأكثر من مليون حالة اشتباه.
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