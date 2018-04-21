"حكومة صنعاء" تتهم جماعات موالية للتحالف باغتيال موظف الصليب الأحمر

اتهمت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، من وصفتها بميليشيات موالية للتحالف باغتيال موظف في لجنة الصليب الأحمر بمحافظة تعز جنوب اليمن.

وقالت خارجية حكومة صنعاء في تصريح لمصدر مسؤول، بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "حادث الهجوم على سيارة تابعة للبعثة الدولية للصليب الأحمر في منطقة الضباب التي تسيطر عليها مليشيات العدوان بمحافظة تعز، وأسفر عن مقتل حنا لحود أحد موظفي البعثة، متعمد ولأهداف خبيثة تستهدف عمل المنظمات الإنسانية للحد من تحركاتها".

© AFP 2018 / Rahmat Gul مقتل أحد أعضاء بعثة الصليب الأحمر في تعز جنوبي اليمن

وحملت خارجية صنعاء قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي "مسؤولية الفعل الجبان الذي يتعارض مع أبسط الأعراف والمواثيق الدولية وقيم وأخلاق الشعب اليمني"، مشيدة "بالدور الذي تضطلع به بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن في المجال الإنساني والتعامل مع ملف الأسرى والمحتجزين وبالشراكة القائمة معها".

وأكدت "التزام حكومة الإنقاذ وكل أجهزتها الأمنية والعسكرية بحماية المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وأطقمها ومنها بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وضمان تحركاتها وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لأداء مهامها الإنسانية في اليمن على أكمل وجه".

كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، قد أعلنت في وقت سابق مقتل أحد أفرادها برصاص مجهول، في تعز جنوبي البلاد.

وتشهد أنحاء محافظة تعز اشتباكات بالأسلحة الثقيلة ومعارك متواصلة بين جماعة "أنصار الله" وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي على مدار أكثر من 3 سنوات مضت.

وتواصل بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعمالها الإنسانية والإغاثية لفك الحصار عن المدنيين في تعز وغيرها من أنحاء اليمن منذ اندلاع الأزمة، فيما تناشد دول العالم لإنهاء حالة الحرب وإيصال المساعدات الطبية والدوائية اللازمة للمتضررين من انتشار الأوبئة مثل الكوليرا الذين قدرت أعدادهم أواخر العام الماضي بأكثر من مليون حالة اشتباه.