سفير سعودي يكشف احتجاز "أنصار الله" 19 سفينة نفطية

أعلن السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، اليوم السبت 21 أبريل/ نيسان، عن مفاجأة تخص عدد كبير من سفن المشتقات النفطية.

وأكد السفير أن جماعة "أنصار الله" تحتجز 19 سفينة تحمل مشتقات نفطية، وذلك عبر حاسبه الرسمي بموقع تويتر.

يتابع مركز إسناد العمليات الانسانية الشاملة في اليمن #YCHO بقلق عميق احتجاز الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران اكثر من ١٩ سفينة مشتقات نفطية في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرة الميليشات ومنعها من دخول ميناء الحديدة، رغم عدم وجود اي سفن في الميناء في الوقت الراهن. — محمد ال جابر (@mohdsalj) April 21, 2018

وقال السفير إن مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن يتابع "بقلق عميق احتجاز الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران أكثر من 19 سفينة مشتقات نفطية".

وحسب محمد آل جابر تحتجز "أنصار الله" السفن في منطقة رمي المخطاف لسيطرة "أنصار الله".

بيان بالسفن المحتجزة في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران…. وصلت مدة الاحتجاز اكثر

من ٢٦ يوم pic.twitter.com/YdeBEZOxFM — محمد ال جابر (@mohdsalj) April 21, 2018

وتابع السفير السعودي أن "أنصار الله" تمنع دخول ميناء الحديدة، "رغم عدم وجود أية سفن في الميناء في الوقت الراهن".

وأعلن التحالف العربي إحباط هجوم لمسلحي "أنصار الله" على ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية، غرب ميناء الحديدة اليمني.