قرار حكومي جديد في السعودية بشأن ملابس الشباب

وجه مستشار العاهل السعودي وأمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، بإلزام المواطنين العاملين في القطاع الخاص بارتداء الزي السعودي بالنسبة للشباب، والملابس المحتشمة وغير الملفتة للفتيات.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أمر الفيصل بأن يتولى فريق عمل مكون من الإمارة وفرعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار بالمنطقة، متابعة تنفيذ القرار في جميع المحافظات وخاصة في الأسواق التجارية.

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وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة، أن توجيه الأمير جاء عقب تجول أمير مكة في أحد أسواق الطائف، ولقائه بشابين سعوديين يعملان في محال تجارية داخل السوق ويرتديان ملابس مغايرة للزي السعودي، التزاما بتعلميات الشركة التي يعملان بها.

وأوصى أمير المنطقة بأن يكون الزي السعودي ركيزة أساسية يلتزم بها أصحاب المؤسسات والشركات تجاه أبناء الوطن.

وطالب الفيصل بحث الشركات على تعزيز قيمة الزي الوطني والتمسك بها وعدم التخلي عنها لدى الشباب والفتيات على حد سواء، كما أضافا المتحدث الرسمي "بناء على ما خرجنا به من توصيات صدر توجيه أمير المنطقة الذي شدد على ضرورة أن يكون زي الشباب العاملين عاكسا للهوية السعودية، وللفتيات محتشما وفضفاضا وغير ملفت أو شفاف".