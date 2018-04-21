قرار حكومي جديد في السعودية بشأن ملابس الشباب

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أمر الفيصل بأن يتولى فريق عمل مكون من الإمارة وفرعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار بالمنطقة، متابعة تنفيذ القرار في جميع المحافظات وخاصة في الأسواق التجارية.
وأوصى أمير المنطقة بأن يكون الزي السعودي ركيزة أساسية يلتزم بها أصحاب المؤسسات والشركات تجاه أبناء الوطن.
وطالب الفيصل بحث الشركات على تعزيز قيمة الزي الوطني والتمسك بها وعدم التخلي عنها لدى الشباب والفتيات على حد سواء، كما أضافا المتحدث الرسمي "بناء على ما خرجنا به من توصيات صدر توجيه أمير المنطقة الذي شدد على ضرورة أن يكون زي الشباب العاملين عاكسا للهوية السعودية، وللفتيات محتشما وفضفاضا وغير ملفت أو شفاف".
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