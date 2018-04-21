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22:23 21 أبريل/ نيسان 2018
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    اليمن

    الأمم المتحدة تدين مقتل موظف الصليب الأحمر في تعز

    © Sputnik .
    العالم العربي
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    أدانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، اليوم السبت 21 أبريل/ نيسان، مقتل موظف في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

    منظمة الصليب الأحمر الدولي
    © AFP 2018 / Rahmat Gul
    مقتل أحد أعضاء بعثة الصليب الأحمر في تعز جنوبي اليمن
    صنعاء — سبوتنيك. وقالت غراندي في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، "إننا ندين هذا الرعب الرهيب وغير المبرر".

    وأضافت، "تعمل المنظمات الإنسانية على مدار الساعة لتوفير الغذاء، والرعاية الطبية، والمأوى، والماء، والبقوليات، لملايين الأشخاص الذين تأثروا بهذا النزاع المدمر"، متابعة "لا يمكننا أن نفعل ما يتعين علينا القيام به إذا كنا غير آمنين وخائفين على حياتنا".

    وقدمت غراندي "التعازي العميقة إلى أسرة زميلنا في اللجنة الدولية والى كل شخص في اللجنة الدولية".

    وأشارت إلى ضرورة أن "تلتزم أطراف النزاع بموجب القانون الدولي الإنساني ببذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين وضمان حصولهم على المساعدة التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة"، مؤكدة "لا يمكننا أن نؤكد ما يكفي من التزام الأطراف لحماية الأشخاص الذين يقدمون هذه المساعدات".

    واتهمت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، من وصفتها بميليشيات موالية للتحالف العربي بقيادة السعودية، والذي يدعم الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، باغتيال موظف المنظمة.

    وقالت خارجية حكومة صنعاء في تصريح لمصدر مسؤول، بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، "إن حادث الهجوم على سيارة تابعة للبعثة الدولية للصليب الأحمر في منطقة الضباب التي تسيطر عليها ميليشيات العدوان بمحافظة تعز، وأسفر عن مقتل حنا لحود أحد موظفي البعثة، متعمد ولأهداف خبيثة تستهدف عمل المنظمات الإنسانية للحد من تحركاتها".

    وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، قد أعلنت في وقت سابق مقتل أحد أفرادها برصاص مجهول، في تعز جنوبي البلاد.

    وتشهد أنحاء محافظة تعز اشتباكات بالأسلحة الثقيلة ومعارك متواصلة بين "أنصار الله" (الحوثيين) وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي على مدار أكثر من 3 سنوات مضت.

    وتواصل بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعمالها الإنسانية والإغاثية لفك الحصار عن المدنيين في تعز وغيرها من أنحاء اليمن منذ اندلاع الأزمة، فيما تناشد دول العالم لإنهاء حالة الحرب وإيصال المساعدات الطبية والدوائية اللازمة للمتضررين من انتشار الأوبئة مثل الكوليرا الذين قدرت أعدادهم أواخر العام الماضي بأكثر من مليون حالة اشتباه.

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    الكلمات الدلالية:
    الأمم المتحدة تدين مقتل موظف الصليب الأحمر وتصفه بغير المبرر في اليمن, الصراع في اليمن, الأمم المتحدة, اليمن
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