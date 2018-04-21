مركز المصالحة: بدء خروج المسلحين وعائلاتهم من القلمون الشرقي بريف دمشق

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، عن بدء خروج المسلحين وعائلاتهم من منطقة القلمون الشرقي بمحافظة ريف دمشق السورية وفق اتفاق تم التوصل إليه مع الجيش السوري.

© Sputnik . HASSAN HASHEM اتفاق بين الجيش السوري والمسلحين يقضي بخروجهم من ثلاث بلدات في القلمون الشرقي

موسكو — سبوتنيك . وقال مدير المركز، اللواء يوري يفتوشينكو، إنه "في سياق الاتفاقات التي تم التوصل إليها، فقد بدأ المركز الروسي للمصالحة ووحدات الشرطة العسكرية الروسية في إخراج المسلحين وعائلاتهم من منطقة القلمون الشرقي".

وأشار يفتوشينكو إلى "فتح ممر إنساني مؤقت قرب الرحيبة يوم السبت".

وكان مصدر أمني سوري كشف اليوم عن خروج 3200 مسلح مع عائلاتهم من مناطق القلمون الشرقي، بريف دمشق، تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس، بريف حلب الشمالي، وإدلب، شمالي البلاد.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "3200 مسلح مع عائلاتهم خرجوا من مناطق القلمون الشرقي وتجمعها بالناصرية تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس، وإدلب".

فيما قالت قناة الإخبارية السورية الرسمية إن "عددا من الحافلات التي تنقل المسلحين وعائلاتهم خرجت من الرحيبة، وجيرود، والناصرية بريف دمشق، إلى نقطة التجمع تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس"، موضحة أن "الاتفاق ينص على تسليم السلاح الثقيل، ومستودعات الذخيرة، والخروج إلى جرابلس وإدلب".

وأضافت القناة الرسمية أن "الجيش السوري يستهدف مراكز وإمدادات المسلحين في الحجر الأسود جنوبي دمشق".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر أمني عنتوصل الجيش السوري والمجموعات المسلحة إلى اتفاق برعاية روسية يقضي بخروج المسلحين من ثلاث بلدات بمنطقة القلمون الشرقي يبدأ تنفيذه صباح اليوم".

وتم التوصل للاتفاق في وقت متأخر من ليل أمس برعاية روسية بوقف إطلاق نار والمباشرة بتسليم السلاح الثقيل وتسجيل الراغبين بالمغادرة وتنظيم خروجهم على عاتق الجانب الروسي ويسمح لهم باصطحاب أمتعتهم الشخصية التي يمكن حملها في الحافلة مع السلاح الفردي والجعبة وذلك بحسب المصدر الأمني.