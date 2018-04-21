مركز المصالحة: المسلحون سلموا الجيش السوري عددا كبيرا من المدرعات في القلمون

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن المسلحين في سوريا سلموا القوات الحكومية كما كبيرا من الذخائر والمدرعات.

© Sputnik . HASSAN HASHEM اتفاق بين الجيش السوري والمسلحين يقضي بخروجهم من ثلاث بلدات في القلمون الشرقي

موسكو — سبوتنيك . وقال مدير المركز، اللواء يوري يفتوشينكو، مساء اليوم السبت، إن "المتطرفون سلموا الجيش العربي السوري 30 عربة مصفحة، وثلاث شاحنات محملة بمدافع آلية ثقيلة، و36 قاذفة قنابل مضادة للدبابات، و6 قذائف هاون، و3 قذائف موجهة مضادة للدبابات، و23 قذيفة تكتيكية، و11 لغما، و60 قنبلة يدوية، وأكثر من 63000 قطعة ذخيرة للأسلحة الصغيرة".

وكان مصدر أمني سوري كشف اليوم عن خروج 3200 مسلح مع عائلاتهم من مناطق القلمون الشرقي، بريف دمشق، تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس، بريف حلب الشمالي، وإدلب، شمالي البلاد.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "3200 مسلح مع عائلاتهم خرجوا من مناطق القلمون الشرقي وتجمعها بالناصرية تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس، وإدلب".

فيما قالت قناة الإخبارية السورية الرسمية إن "عددا من الحافلات التي تنقل المسلحين وعائلاتهم خرجت من الرحيبة، وجيرود، والناصرية بريف دمشق، إلى نقطة التجمع تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس"، موضحة أن "الاتفاق ينص على تسليم السلاح الثقيل، ومستودعات الذخيرة، والخروج إلى جرابلس وإدلب".

وأضافت القناة الرسمية أن "الجيش السوري يستهدف مراكز وإمدادات المسلحين في الحجر الأسود جنوبي دمشق".