الجيش الليبي يسيطر على معسكر الحيلة في مدخل مدينة درنة

أفاد مصدر من سرية البركان التابعة للجيش الليبي شرق البلاد، بأن قوة الردع بالمنطقة الوسطى والكتيبة 128، قد سيطرت على معسكر الحيلة بمدخل درنة، والذي كان يتمركز فيه مجموعات من تنظيم "القاعدة".

بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر لمراسل وكالة "سبوتنيك"، حدثت اشتباكات يوم السبت، في محور الحيلة شرق البلاد بين الجيش والجماعات الإرهابية في مدينه درنة وبعد المعارك تمت السيطرة على معسكر الحيلة، الذي كانت تتواجد فيه الجماعات الإرهابية".

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يشار إلى أن القائد العام للقوات العربية الليبية المسلحة المشير خليفه حفتر ، أعطى أوامره إلى آمر مجموعة عمليات عمر المختار لواء سالم الرفادي باتخاذ كافة التجهيزات والتدابير لمواجهة تجمعات و مواقع الإرهابيين المسيطرين على مدينة درنة.

ومدينة درنة هي المدينة الوحيدة في إقليم برقة، التي ما زالت تحت سيطرة ما يسمى بـ "مجلس شورى مجاهدي درنة" وهو فصيل مسلح يضم جماعات موالية لتنظيم "القاعدة".

ويسود جدل في ليبيا منذ، أن شدد الجيش حصاره على المدينة، إذ انقسم الليبيون إلى مؤيد للحصار والعملية العسكرية لتحرير المدينة ورافض لتحميل الآلاف من المدنيين مسؤولية ما يقوم به المئات من الإرهابيين.

هذا وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.