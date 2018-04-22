التحالف العربي يشن 34 غارة في حجة وتعز

كثف طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، غاراته على محافظتي حجة وتعز في اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، الموالية للحوثيين، لوكالة "سبوتنيك" إن "طيران التحالف استهدف اليوم السبت محافظة حجة شمال غربي اليمن بـ 21 غارة توزعت على مديريتي حرض وميدي بـ 15 غارة، و6 غارات الوليد مزارع في منطقة الجر بمديرية عبس".

© AFP 2018 / Ahmad Al-Basha مقتل 6 من أسرة واحدة في غارة للتحالف العربي على الحديدة غربي اليمن

وأكد المصدر أن "طيران التحالف أغار على محيط معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي في مديرية موزع بمحافظة تعز بـ 12 غارة، 7 غارات منها نفذتها طائرات من دون طيار"، مضيفاً "أن طائرة من دون طيار تابعة للتحالف قصفت بغارة سوق البرح في مديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز".

في الأثناء، أفاد مصدر محلي في محافظة حجة لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف نفذ غارتين على مديرية حيران".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.