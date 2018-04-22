وزير خارجية البحرين يعلن المطلب الـ14 من قطر

وطالب بن أحمد بمحاكمة قناة "الجزيرة" القطرية، إذ اتهمها بأنها تنشر أكاذيب وإشاعات تثير البلبلة.
وكتب الوزير البحريني، على "تويتر"، يقول: "المطلب 14: محاكمة الجزيرة الحقيرة على نشر أكاذيب وإشاعات تثير البلبلة في دولنا"، وذلك في إشارة إلى قناة "الجزيرة" القطرية.
المطلب 14— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) April 21, 2018
محاكمة الجزيرة الحقيرة على نشر اكاذيب و اشاعات تثير البلبلة في دولنا ،، #يا_فرحة_ما_تمت
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنوا قطع العلاقات مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران، بعد اتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.
وأعلن رباعي المقاطعة قائمة مطالب، أهمها: "خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة ووقف دعم جماعة الاخوان المسلمين، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأربع".
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