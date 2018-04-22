وزير خارجية البحرين يعلن المطلب الـ14 من قطر

أعلن وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، ما أسماه "المطلب الـ14 من قطر"، في إشارة إلى قائمة مطالب رباعي المقاطعة (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، من الدوحة.

وطالب بن أحمد بمحاكمة قناة "الجزيرة" القطرية، إذ اتهمها بأنها تنشر أكاذيب وإشاعات تثير البلبلة.

وكتب الوزير البحريني، على "تويتر"، يقول: "المطلب 14: محاكمة الجزيرة الحقيرة على نشر أكاذيب وإشاعات تثير البلبلة في دولنا"، وذلك في إشارة إلى قناة "الجزيرة" القطرية.

المطلب 14

محاكمة الجزيرة الحقيرة على نشر اكاذيب و اشاعات تثير البلبلة في دولنا ،، #يا_فرحة_ما_تمت — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) April 21, 2018

​وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنوا قطع العلاقات مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران، بعد اتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

وأعلن رباعي المقاطعة قائمة مطالب، أهمها: "خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة ووقف دعم جماعة الاخوان المسلمين، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأربع".