البطريرك الماروني يحضر حفل مخصص لإنشاء كنيسة "مار شربل" في قطر

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أبناء الجالية اللبنانية في قطر، خلال حفل مخصص لبناء كنيسة مار شربل ومجمعها الرعوي، وذلك خلال اليوم الثاني لزيارته إلى الدوحة.

حضر الحفل الوزير القطري حمد بن عزيز الكواري، ومدير المراسم إبراهيم فخرو، والنائب الرسولي كاميليو فالليني، إضافة إلى سفير لبنان في الدوحة حسن نجم، وكاهن الرعية المارونية الأب شربل مهنا، وممثلين عن مختلف الكنائس الشرقية ، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام " وطنية ".

بدأ الحفل بالنشيد الوطني لقطر ولبنان، ثم كلمات ترحيب بالبطريرك في قطر، ثم عرض فيلم مصور تضمن صورا لمشروع بناء الكنيسة والمراحل التي تم تنفيذها حتى اليوم والتصميم اللبناني التقليدي للأديرة والكنائس، الذي سيعتمد لبناء هذه الكنيسة ومجمعها، كما تخلل الحفل كلمة المطران فالليني، التي شدد فيها على المحبة التي تجمع بين الناس، التي أوصلت إلى تطبيق هذا المشروع".

وقدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساحة الأرض، بينما ساهم مدير المراسم إبراهيم فخرو بتسهيل المعاملات من أجل إنشاء البناء.

وخلال الحفل قدمت لجنة بناء الكنيسة درعا تكريمية لكل من السفير البابوي، والنائب الرسولي، وسفير لبنان، وللبطريرك الراعي.

وقال البطريرك الراعي خلال كلمته: "لقد جمعنا القديس شربل 4 مرات خلال 24 ساعة، في إشارة إلى اللقاء في دارة سفير لبنان، وفي وضع حجر الأساس لكنيسة القديس شربل، ثم القداس الذي احتفلنا به اليوم، أما اللقاء الرابع فهو هذا اللقاء على مائدة المحبة من أجل المشروع".

وأضاف البطريرك: "لا تخافوا من مشاريع تبدأون بها، انطلقوا ولو بحصة صغيرة ولو بفلس الأرملة، لقد شيدت هناك أكبر الكنائس وأجمل القاعات والمشاريع".



