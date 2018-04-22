4 موانئ سعودية تستعد لاستقبال سفن "الكروز" الأمريكية

تستعد 4 موانئ سعودية لاستقبال سفن الكروز السياحية، التي تسعى لأن تكون ضمن جدول الرحلات السياحية إلى الموانئ السعودية، خلال الفترة المقبلة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

© REUTERS / JONATHAN ERNST كم تنفق السعودية على السياحة

ذكرت (واس)، في تقرير لها اليوم الأحد 22 أبريل / نيسان، أن موانئ جدة الإسلامي، والدمام، وينبع، وضبا، الأسبوع الماضي، نائب رئيس شركة "كريستال كروز" الأمريكية للسياحة جون ستول والوفد المرافق له، المختصة في الرحلات السياحية البحرية لسفن الكروز حول العالم.

وتسعى شركة "كريستال كروز" إلى وضع سفن الكروز السياحية ضمن جدول رحلاتها السياحية في الموانئ السعودية خلال الفترة المقبلة، عبر رحلاتها المتجهة بين الشرق والغرب، بالاتفاق مع مؤسسة "هاسكو" للملاحة والسياحة.

واستعرض ستول والوفد المرافق له المشروعات المستقبلية، والجدوى الاقتصادية، والسياحية لتشغيل خط سفن الكروز في الموانئ السعودية، كما تابع آلية عمل المحطات الرئيسية للموانئ وخدماتها اللوجستية.

وأبدى الوفد إعجابه بالتجهيزات والإمكانات، التي تملكها الموانئ السعودية، معتبرين أن إمكانات الموانئ السعودية تمكنها من استقبال سفن الكروز بكافة أنواعها.

وتسعى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ولجنة "موانئ" المكلفة من الهيئة العامة للموانئ، إلى تفعيل السياحة البحرية لسفن الكروز في الموانئ السعودية، بتعزيز قدراتها التنافسية واللوجستية.