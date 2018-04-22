4 موانئ سعودية تستعد لاستقبال سفن "الكروز" الأمريكية

وتسعى شركة "كريستال كروز" إلى وضع سفن الكروز السياحية ضمن جدول رحلاتها السياحية في الموانئ السعودية خلال الفترة المقبلة، عبر رحلاتها المتجهة بين الشرق والغرب، بالاتفاق مع مؤسسة "هاسكو" للملاحة والسياحة.
واستعرض ستول والوفد المرافق له المشروعات المستقبلية، والجدوى الاقتصادية، والسياحية لتشغيل خط سفن الكروز في الموانئ السعودية، كما تابع آلية عمل المحطات الرئيسية للموانئ وخدماتها اللوجستية.
وأبدى الوفد إعجابه بالتجهيزات والإمكانات، التي تملكها الموانئ السعودية، معتبرين أن إمكانات الموانئ السعودية تمكنها من استقبال سفن الكروز بكافة أنواعها.
وتسعى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ولجنة "موانئ" المكلفة من الهيئة العامة للموانئ، إلى تفعيل السياحة البحرية لسفن الكروز في الموانئ السعودية، بتعزيز قدراتها التنافسية واللوجستية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)