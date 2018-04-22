تفجيرات مسيطر عليها لأسلحة وعبوات "داعش" شمالي العراق

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، 22 أبريل/نيسان، عن تفجيرات مسيطر عليها نفذتها الأجهزة الأمنية في محافظتي صلاح الدين، ونينوى، شمال البلاد، لكميات من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول، في بيان تلقته "سبوتنيك" اليوم:

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye إزالة كميات جديدة من مخلفات "داعش" في شمال العراق

"تمكنت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين، شمال بغداد، من تفجير كدس للعتاد والأسلحة من مخلفات "داعش" الإرهابي، تحت السيطرة".

وبين رسول، أن المخزن يحتوي 50 صاروخ نوع "كاتيوشا"، و20 مقذوف من طراز 155 ملم، و20 صفيحة تحتوي مادة السي فور، و6 ألغام ضد الدبابات، منوها إلى أن عملية التفجير جرت شمال مصفى بيجي، شمالي المحافظة.

ولفت إلى أن قوة أخرى من قيادة عمليات نينوى، تنفذ عملية تفتيش في معسكر الكسك، قرب قضاء تلعفر غربي المحافظة، شمال البلاد، تسفر عن تفجير 16 عبوة ناسفة تحت السيطرة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية.

وأكمل رسول، كما نفذت القوة، عملية لتطهير منطقة الركراك "وهي أيضا بالقرب من تلعفر"، وتمكنت خلالها من تفجير 3 عبوات ناسفة وصارخ طائرة دون حادث يذكر.

ويوميا يعلن مركز الإعلام الأمني، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات "نينوى، وصلاح الدين، والأنبار"، في التفتيش وملاحقة لفلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.